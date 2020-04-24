"رامز مجنون رسمي" يكشف عما واجهته فنانة واضطر بسببه لتغيير تفاصيل مقلبه

كشف الفنان المصري، رامز جلال، عن فنانة أشفق عليها، خلال تعرضها لمقلب برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي".

وقال رامز جلال في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الخميس، إنه شعر بالشفقة على الفنانة نبيلة عبيد بعد تعرضها للمقلب، على الرغم من تغييره لبعض تفاصيل حلقتها، احتراما لتاريخها الفني الكبير.

وأوضح أنه كان حريصا على تغيير بعض تفاصيل برنامجه في الحلقات التي يحل فيها ضيوف كبار، سواء على المستوى الفني أو العمري.

واعتذر رامز جلال من خلال برنامج "يحدث في مصر" لكل فنان وفنانة كبار وكل أصدقائه الثلاثين الذي حلوا ضيوف في برنامج "رامز مجنون رسمي"، لما تعرضوا له من خوف وترهيب.

وشهد البرنامج العرض الأول لبرومو برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقترب من حصد 3 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

ويعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على فضائية "إم بي سي مصر" عقب الإفطار طوال شهر رمضان.