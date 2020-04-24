محمد هنيدي يواجه أحمد السقا في أولى حلقات "إغلب السقا"... صور

يحل الفنان المصري، محمد هنيدي، ضيف أولى حلقات برنامج المسابقات "إغلب السقا"، من تقديم الفنان أحمد السقا، والتي تذاع اليوم الجمعة.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن هنيدي سيتبارى مع السقا على مدار ساعة كاملة هي مدة عرض الحلقة، في مجموعة من المنافسات الترفيهية والرياضية غير التقليدية، من أجل التبرع في النهاية بالمبالغ المالية التي سيربحها أي منهما إلى جهة خيرية.

كما يمنح البرنامج فرصة يومية في للجمهور للمشاركة في مسابقة عبر الشاشة.

© Photo / MBC الفنان محمد هنيدي يواجه الفنان أحمد السقا في برنامج المسابقات "إغلب السقا"

وتقاسم أحمد السقا محمد هنيدي بطولة إثنان من أشهر أفلامه السينمائية، وهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام".

ويشارك في تقديم برنامج "إغلب السقا"، الإعلامية اللبنانية، رزان مغربي، التي سبق وأن شاركت أحمد السقا بطولة فيلم "حرب أطاليا" إنتاج 2005.

ويذاع البرنامج يوميا طوال شهر رمضان على فضائية "إم بي سي مصر" في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

© Photo / MBC محمد هنيدي وأحمد السقا في برنامج "إغلب السقا"

وإلى جانب الفنان محمد هنيدي، فإن من أبرز ضيوف برنامج "إغلب السقا" نيللي كريم وغادة عبد الرازق وعمرو يوسف وعمرو سعد والمطرب اللبناني وائل جسار وقصي خولي ودرة والمطرب المصري حمادة هلال وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.

وكان أحمد السقا قد أطل في موسم رمضان 2019 بمسلسل "ولد الغلابة"، من إخراج محمد سامي.