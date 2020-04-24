تسجيل
16:22 GMT24 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    محمد هنيدي ورزان مغربي وأحمد السقا في برنامج المسابقات إغلب السقا

    محمد هنيدي يواجه أحمد السقا في أولى حلقات "إغلب السقا"... صور

    © Photo / MBC
    منوعات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    رمضان 2020 (22)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104526/90/1045269077_0:0:1687:950_1200x675_80_0_0_28fba435ba854d845362e0088217c80c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004241045269274-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    يحل الفنان المصري، محمد هنيدي، ضيف أولى حلقات برنامج المسابقات "إغلب السقا"، من تقديم الفنان أحمد السقا، والتي تذاع اليوم الجمعة.

    وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن هنيدي سيتبارى مع السقا على مدار ساعة كاملة هي مدة عرض الحلقة، في مجموعة من المنافسات الترفيهية والرياضية غير التقليدية، من أجل التبرع في النهاية بالمبالغ المالية التي سيربحها أي منهما إلى جهة خيرية.

    كما يمنح البرنامج فرصة يومية في للجمهور للمشاركة في مسابقة عبر الشاشة.

    الفنان محمد هنيدي يواجه الفنان أحمد السقا في برنامج المسابقات إغلب السقا
    © Photo / MBC
    الفنان محمد هنيدي يواجه الفنان أحمد السقا في برنامج المسابقات "إغلب السقا"

    وتقاسم أحمد السقا محمد هنيدي بطولة إثنان من أشهر أفلامه السينمائية، وهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام".

    ويشارك في تقديم برنامج "إغلب السقا"، الإعلامية اللبنانية، رزان مغربي، التي سبق وأن شاركت أحمد السقا بطولة فيلم "حرب أطاليا" إنتاج 2005.

    ويذاع البرنامج يوميا طوال شهر رمضان على فضائية "إم بي سي مصر" في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

    محمد هنيدي وأحمد السقا في برنامج إغلب السقا
    © Photo / MBC
    محمد هنيدي وأحمد السقا في برنامج "إغلب السقا"

    وإلى جانب الفنان محمد هنيدي، فإن من أبرز ضيوف برنامج "إغلب السقا" نيللي كريم وغادة عبد الرازق وعمرو يوسف وعمرو سعد والمطرب اللبناني وائل جسار وقصي خولي ودرة والمطرب المصري حمادة هلال وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.

    وكان أحمد السقا قد أطل في موسم رمضان 2019 بمسلسل "ولد الغلابة"، من إخراج محمد سامي.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (22)

    انظر أيضا:

    أحمد السقا ومنى زكي يعودان للمسرح بعد غياب 16عاما
    أحمد السقا يروي قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه في الرابعة فجرا
    شاهد انفعال أحمد السقا على أحد الصحفيين بسبب زوجته
    أحمد السقا ينفجر ضاحكا بسبب تصريح مفاجئ من محمد هنيدي عنه في عيد ميلاده... فيديو
    أحمد السقا يتحدى غادة عبد الرازق وهنيدي ونجوم آخرون في رمضان من أجل الخير... صور
    الكلمات الدلالية:
    منوعات, برامج رمضان, برامج, أحمد السقا, محمد هنيدي, رمضان 2020
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عناصر قسم شرطة فورت مايرز يشكلون قلبا من سيارات الشرطة، لشكر العاملين في مستشفى لي ميموريال، في فورت مايرز، الولايات المتحدة، 16 أبريل 2020
    ماذا يفعل ترامب ببراعم القطن...أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك