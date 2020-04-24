القبض على سما المصري بتهمة نشر الفجور... وريهام سعيد تعلق

ألقت الشرطة المصرية القبض على الفنانة سما المصري، اليوم الجمعة، وذلك تنفيذا لأوامر من النيابة العامة المصرية بضبطها وإحضارها.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق مع المدعوة سامية أحمد عطية، الشهيرة بسما المصري، وأنه ألقي القبض عليها في الساعات الأولى من صباح اليوم، بحسب بيان رسمي.

وأضافت النيابة العامة المصرية في بيانها أنها ستعلن ما ستسفر عنه التحقيقات في بيان لاحق.

من جانبها، عبرت مقدمة البرامح، ريهام سعيد، عن سعادتها بخبر القبض على سما المصري، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وعلقت: "يا رب يا عظيم . الحمد لله. بلد العدل. الحق ممكن يتاخر بس مابيروحش. ولو بعد حين".

يأتي إلقاء القبض على سما المصري بعد يوم من تقدم ببلاغ رسمي ضدها من قبل ريهام سعيد ، تتهمها فيه بالسب والقذف.

ولفت شعبان سعيد محامي ريهام سعيد، في البلاغ الذي يحمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن "المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب"، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وطالب محامي ريهام سعيد النيابة العامة بسرعة تحديد جلسات في بلاغات سابقة مقدمة ضد سما المصري، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها بتهمة "تقديم محتوى جنسي فج على شبكة المعلومات الدولية وهو ما يمثل فعلا فاضحا وعلنيا للتحريض على الفسق والفجور".

وقال محامي ريهام سعيد في بلاغه إنه "سبق وأن تقدّم وموكلته بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت عليها وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميا، دون مُبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدي سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة".