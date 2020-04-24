لمن يعمل عن بعد... كيف ترضي مديرك؟

انتقل كثير من الموظفين في مجالات مختلفة إلى العمل عن بعد بعد انتشار جائحة كورونا، فكيف يمكن للموظف أن يرضي مديره ويثبت جدارته؟.

نشر موقع "ladders" الاجتماعي تسعة أمور تكتيكية من أجل إبهار مدير العمل وكسب ثقته.

الحفاظ على ساعات عمل متسقة

قد يفرض رئيسك هذه الساعات أو قد تكون لديك مرونة في تعديل جدول عملك بحيث يكون أكثر تلاؤما لك ولعائلتك، وفي كلتا الحالتين، تأكد من أن ساعات العمل الخاصة بك متسقة وأن مديرك (وكذلك زملاءك في العمل) يمكنهم الاعتماد عليك لتكون متاحًا خلال تلك الساعات، لأن التواجد عندما تقول إنك متاح هو أفضل طريقة لإثبات أنك عامل موثوق به ويمكن الاعتماد عليه وصادق.

رد دائما على هاتفك، خاصةً أثناء ساعات العمل

يتماشى هذا مع التواجد أثناء ساعات العمل، ولكن من المهم بشكل خاص الرد على هاتفك ورسائل البريد الإلكتروني خلال ساعات العمل، لأن خلاف ذلك، سيولد لدى مديرك انطباعا بأنك تتجنب أو تفعل أشياء أخرى. احرص دائمًا على أن يكون هاتفك متاحًا أثناء العمل، وتأكد من أنك متاح. رد على الهاتف.

إجراء مكالمات الفيديو على رأس أولوياتك

قد يكون من المثير القيام بمهام متعددة أثناء إجراء مكالمة فيديو - مثل إطعام طفلك، أو القيام بغسل الأطباق بعد الغداء أو الترتيب حول مكتبك، كلما أمكن اجعل مكالمة الفيديو على رأس أولوياتك، ركز على المكالمة وانتبه لها بدلاً من الاهتمام بأشياء أخرى، لا يقتصر الانتباه على مديرك أن عملك هو أولويتك فحسب، ولكنه يعني أيضًا أنك ستكون مستعدًا بشكل أفضل للإجابة عن الأسئلة والرد على المطالبات عند الحاجة إلى إدخالك.

لأن الرد على سؤال مباشر بـ"أنا آسف، هل يمكنك تكرار ذلك؟" قد لا ينفع لفترة طويلة.

كن أنيقا عند مكالمات الفيديو

إن العمل من المنزل يمنحنا المزيد من المرونة في ارتداء الملابس المنزلية. ولكن عندما نكون في مكالمات فيديو، لا نتحدث عن الجداول الزمنية للمشروع، أو تحديث البرنامج الجديد، أو بيانات مهمة الشركة، أو تحديثات الحالة أثناء ارتداء بيجاما ميكي ماوس (مثلا).

على الرغم من أن رئيسك ليس لديه أي سلطة على ما ترتديه في المنزل، استخدم أفضل حكم وأظهر لرئيسك وكذلك زملائك في العمل، أنك تأخذ العمل عن بعد على محمل الجد.

قد لا تحتاج إلى قميص وربطة عنق، ولكن قاوم إغراء إجراء مكالمات فيديو في ملابس النوم الخاصة بك.

انضم مبكرا لمكالمات الفيديو الجماعية

حاول الانضمام إلى مكالمات الاجتماع متى أمكن ذلك قبل بضع دقائق. لأن هذا الموضوع مهما كان بسيطا، إلا أنه يمنحك وقتًا ثمينًا للتحدث مع زملائك ورئيسك في العمل حتى لو كانت الموضوعات غير متعلقة بالعمل، فقط الدردشة الأساسية والعضوية.

ويمكن لهذا الاتصال أن يقطع شوطًا طويلاً لتحسين علاقة العمل بينك وبين زملائك في الفريق، فلا تستهين أبدًا بقيمة الدردشة الصغيرة لزميلك في العمل طوال اليوم بشرط ألا يكون هذا كل ما تفعله.

قم بعمل أفضل ما لديك في المنزل

هذا يصلح إذا كنت ترغب في مواصلة العمل من المنزل بعد الحجر الصحي، فقم دائمًا بعمل أفضل ما لديك عندما تعمل من المنزل.

قد يلاحظ مديرك زيادة في إنتاجك، وستتمكن من استخدام تعزيز الإنتاجية هذه كنقطة حوار لاحقًا إذا كان هدفك هو مواصلة العمل عن بُعد بعد انتهاء فترة العزل.

إذا كنت تشعر بالميل إلى التطوع للحصول على عمل إضافي، فقم بذلك، بشرط ألا ينتقص من إنجاز عملك.

لا تؤجل مهامك

لا تقم بتسليم المهام المتأخرة أو المماطلة عند إعادة المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني، فبدلاً من ذلك، اقلب عملك في وقت مبكر إذا استطعت، وتذكر أن الهدف هو إقناع رئيسك في العمل.

وتأكد من أنك لن تكون عنق الزجاجة لفريقك أو مديرك. هذا طريق باتجاه واحد للعمل في المكتب لاحقًا.

ارسل دائما تحديثاتك في العمل

هناك الكثير من القيمة في إبقاء مديرك على اطلاع دائم بعملك، وقد يطلب بعض المديرين من الموظفين البعيدين إرسال تحديثات يومية أو أسبوعية، شريطة ألا تغمر مديرك برسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتحديث على مدار اليوم، فسيكون ممتنًا للبقاء على اطلاع على تقدمك أو أي أسئلة أو استفسارات لديك.

وينصح الموقع بأن لا تقوم بإرسال بريد إلكتروني للتحديث يوميًا ما لم يطلب مديرك، بل أرسل بريدًا إلكترونيًا قصيرًا وبسيطًا للتحديث بضع مرات في الأسبوع مع تقدمك وما تعمل عليه.

كن سباقاً دائماً

معظم المديرين يحبون ذلك عندما يقترح موظفوهم أفكارًا جديدة لتوفير أموال الشركة أو زيادة إنتاجية العمل.

وحتى إذا لم تكن فكرتك ناجحة أو غير منطقية في ذلك الوقت، فإن مجرد اقتراحها يثبت لمديرك أنك أكثر من مجرد موظف، وبالتالي أنت شخص حقيقي قادر على حل المشكلات، ومفكر متقدم، وتريد المشاركة بشكل أكبر في نجاح شركتك بشكل عام، ويمكن أن يكون العمل من المنزل هو الوقت المناسب لبدء التفكير بطريقة مبتكرة.