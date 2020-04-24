غادة عادل تصاب بالرعب من صعقات "رامز مجنون رسمي" الكهربائية... فيديو

وقع الاختيار على الفنانة المصرية، غادة عادل، لتكون ضحية الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، اليوم الجمعة، الذي بدأ عرضه مع أول أيام شهر رمضان.

وفي مقدمته، قال رامز جلال عن غادة عادل، إنه سبق وأن تشرف باستضافتها في برامجه للمقالب، ولكنها كانت وقتها متزوجة، أما في حلقة اليوم فقد اختلف وضعها وأصبحت مطلقة، مشيرا إلى أنها أحدث عضوة في نادي المطلقات، بحسب تعبيره.

وكانت غادة عادل قد انفصلت عن زوجها المخرج مجدي الهواري في عام 2018، بعد زواج أثمر عن 5 أبناء.

وفي بداية الحلقة، تظهر غادة عادل في برنامج من تقديم الفنانة اليمنية، أروى، لكنها تجلس فيه على كرسي يسمى "كرسى الاعتراف"، ثم يتم طرح بعض الأسئلة عليها.

ثم بعد ذلك، أصيبت غادة عادل بصدمة عند ظهور رامز جلال بنفسه أمامها وخروجه من صورة كبيرة له، لتطلب منه أن يطلق سراحها من الكرسي.

ولكن يمارس رامز جلال ألوانا من التعذيب على غادة عادل، منها صعقها بالكهرباء، وترنح كرسي الاعتراف في الهواء بينما هي جالسة عليه، كما أنه يزعجها بزمارة ينفخ فيها.

وبعد انتهاء المقلب، انهارت غادة عادل في البكاء، وطلبت غاضبة من رامز جلال مغادرة من الاستوديو، ليسمح لها ولكنها وقعت في حفرة بها مياه.

من ناحية أخرى، يعرض لغادة عادل في موسم دراما رمضان 2020 مسلسل "ليالينا 80"، ويشارك في بطولته إياد نصار وصابرين وخالد الصاوي ومحمد الشقنقيري، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي".