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    محيي إسماعيل يصف سؤالا بـ"التافه" ويوضح حقيقة تسريبه مكالمة تامر حسني... فيديو

    © CC0 / TerryPapoulias / pixabay
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    رمضان 2020 (25)
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    وصف الفنان المصري، محيي إسماعيل، سؤالا وجه له في الحلقة الثانية من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، اليوم الجمعة، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي بأنه "تافه".

    ورفض محيي إسماعيل حصر البرنامج لتاريخه الفني في فيلمين فقط، وأنه واصل العمل من بعدها كـ"سنيد" لفنانين آخرين في أفلامهم.

    وقال مدافعا عن نفسه: "أنا النجم الوحيد في العالم والكون الذي جسّد جميع تعقيدات النفس البشرية، بحسب شهادة المخرج المصري، علي بدرخان، وأول فيلم لعبت بطولته وهو "الإخوة الأعداء" شارك فيه 11 نجما، وحصلت عن دوري فيه كمريض نفسي على جائزة تمثيل من مصر وروسيا".

    وكشف محيي إسماعيل لإيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" أن الرئيس المصري الراحل، أنور السادات وصفه بالعبقري، بعد أن شاهد أدائه في فيلم "الإخوة الأعداء".

    وأكد إسماعيل على اتسامه بالعبقرية، وذلك لأنه شارك في فيلم عالمي وهو في عمر 19 عاما فقط.

    كما تطرق محيي إسماعيل في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على المكالمة المسربة بينه وبين الفنان تامر حسني، والتي يرفض فيها عرض حسني المشاركة في أحد أفلامه كضيف شرف.

    وأقسم محيي إسماعيل أنه لم يكن يدري أنه تم تسجيل المكالمة، موضحا أنه فوجئ بأن الصحفي الذي كان متوجدا سجّلها دون علمه، وبعد أن نشرها وجه إليه عتابا.

    وأشاد محيي إسماعيل بتامر حسني، وأن كل الناس تحبه، لكنه يرفض الظهور كضيف شرف وأنه مستعد للقيام بهذا في أفلام غربية.

    وشغل الممثل المصري، محيي إسماعيل، اهتمام الجمهور العربي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعد تعليقه المثير للجدل عن الفيلم الحربي "الممر".

    وقال "إسماعيل" (72 عاما)، على هامش حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "لم أشاهد فيلم "الممر"، وإنما شاهدت فيلم "الرصاصه لا تزال في جيبي".. وجسدت في أحداثه دور اليهودي، وكنت عبقري.. وشكرا".

    كذلك تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق آخر لمحيي إسماعيل هو: "أنا أول مره أحضر هذا المهرجان.. وأنا عضو لجنة تحكيم الأفلام العالميه.. إيه تاني؟"، ما جعل العديدين منهم يتهمونه بالغرور والتعالي.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (25)

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    الكلمات الدلالية:
    تامر حسني, برامج رمضان, إيناس الدغيدي, رمضان 2020
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