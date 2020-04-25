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    الصيام هل هو مفيد أم ضار لجسم الإنسان؟

    © Sputnik . Amr Abdal-Hameed
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    رمضان 2020 (28)
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    نسمع من وقت لآخر دراسات حول فوائد الصيام لجسم الإنسان، وتواجهها دراسات أخرى تتحدث عن أضرار الصيام وأنه ليس مفيدا للإنسان على الإطلاق، وتغيب الحقيقة وسط محاولات كل طرف إثبات صحة نظريته.

    لكن ما قول العلم في كل تلك الأقاويل والدراسات المتضاربة.

    وقالت دراسة علمية ألمانية نشرتها شبكة "دويتشه فيله" إن الصوم لا يترك الكثير من الآثار الإيجابية على جسمنا، لكنه يساعد في أمر آخر.

    وتطرقت الدراسة إلى أن الصيام يساهم في زيادة قوة الخلايا في التحمل والمقاومة، ويمنع حدوث الالتهابات.

    وتطرقت دراسة أخرى أعدها موقع "ويب ميديكال" الأمريكي الشهير بأن الصيام له فوائد وأضرار.

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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    أوهام الصيام

    وفندت الدراسة ما وصفته بالأوهام التي تتحدث أن الصيام يساهم في إنقاص الوزن.

    وقالت مادلين فرنستروم، مؤسسة ومديرة مركز إدارة فقدان الوزن في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ: "الصيام السريع فقدان للسوائل، وليس خسارة كبيرة للوزن".

    وتابعت قائلا "إذا كان الأمر سهلا بتلك الطريق، فسوف تعود سريعا إلى وزنك السابق بمجرد العودة إلى تناول الطعام بشكل طبيعي".

    أما الوهم الثاني فهو هل تزيل عملية الصيام السموم من الجسم؟

    قالت فيرسنستروم: "لا يوجد أي دليل علمي على أن الصيام يزيل السموم من الجسم، وليس لها أي أساس بيولوجي".

    وأوضحت قائلة "الكبد هو المركز الطبيعي للتخلص من السموم والرئتان والقولون والكليتان والجلد يتخلصون من السموم أيضا، ولا يوجد أي دليل علمي على أن الصيام يساعد على عمل تلك الأجهزة بصورة أكثر نشاطا".

    وقالت فيرنستروم: "هناك فقط أسباب طبية للصيام، مثل قبل جراحة معينة أو تحليل معين، لأننا لا نريد وقتها أن يقوم الجسم بهضم الطعام لأنه يدير التنفس البطيء وتغيرات الجسم الأخرى، تحت تأثير التخدير".

    فوائد صحية

    وكشفت الدراسة أن هناك فوائد صحية للصيام المتزامن مع نظام غذائي متكامل، مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون والاكتئاب وأمراض الجلدية المزمنة مثل الصدفية والإكزيما والتهاب القولون التقرحي.

    ممنوع عليهم الصيام:

    يمنع الأطباء والخبراء عدد من الناس من الصيام لما يشكله من خطورة على حياتهم، وهم.

    - النساء الحوامل

    - من يعانون من سوء التغذية أو سرعة هضم الطعام

    - من لديهم تاريخ مع عدم انتظام ضربات القلب

    - من يعانون من قصور كبدي أو كلوي.

    ماذا يحدث للجسم أثناء الصيام؟

    نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا، كشفت فيه ماذا يحدث للجسم أثناء الصيام، وجاء كالآتي:

    - لا يدخل الجسم في حالة الصيام إلا بعد مرور 8 ساعات من آخر وجبة تناولها، لتكون الأمعاء قد انتهت تماما امتصاص الطعام.

    - بعد أول يومين صيام، تستعين أجسامنا بالغلوكوز المُخزن في الكبد والعضلات لتوفير الطاقة.

    - بمجرد نفاد مخزون الغلوكوز في وقت لاحق أثناء فترة الصيام، تصبح الدهون المصدر التالي لتوفير الطاقة للجسم.

    - انخفاض مستويات السكر في الدم يسبب ضعفا وحالة خمول، وقد يصاب المرء بالصداع والدوار والغثيان وصعوبة التنفس.

    - بعد فترة من 3 إلى 7 أيام من الصيام يبدأ الجسم في التعود وتتفكك الدهون إلى سكر في الدم.

    - بعد 8 أيام ستشهد تحسنا في الحالة المزاجية، حيث يكون الجسم تكيف على الصيام.

    - بعد 16 يوما من الصيام يبدأ القولون والكبد والكلى والجلد، في عملية واسعة من التخلص من السموم.

    أجواء رمضان في دمشق
    © Sputnik . Laure Hashem
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    فوائد الصيام

    حددت دراسات نشرها موقع "كليفرزم" ومجلة "هيلث لاين" الصحية مجموعة من الفوائد الرئيسية للصيام.

    والتي جاءت على النحو التالي:

    1- منع الشيخوخة:

    الصيام يساعد على تسريع عمليات التمثيل الغذائي، وإبطاء عمليات الفقدان التدريجي للأنسجة المعروفة باسم "ساركوبينيا"، ويمنع التنكس وفقدان الأنسجة العضلية.

    2- إزالة السموم:

    تترسب السموم في الدهون، ويساعد الصيام على تنشيط استجابات الإجهاد التكيفي لمساعدته في التخلص من الدهون، ويساعد على تحويل الجليكوجين المخزن في الكبد إلى طاقة.

    3- يحسن الهضم:

    الصيام يساعد على زيادة عمليات التمثيل الغذائي والهضم بنسبة تصل إلى 14%، ويحسن أداء الأمعاء الصحي.

    4- يعزز وظائف الدماغ:

    يفرز الصيام هرمون الدماغ المعروف باسم عامل التغذية العصبية المشتقة، والذي ينشط الخلايا الجذعية داخل الدماغ ويحولها إلى خلايا عصبية، وتقلل من الإصابة بأمراض مثل الشلل الرعاش والزهايمر.

    هواتف ذكية
    © Photo / Pixabay
    تطبيقات تساعدك على متابعة حالتك الصحية خلال فترات الصيام

    5- يقوي المناعة:

    تقليل الضغط على الأنظمة الداخلية للجسم من خلال الصيام، يزيد تركيز الجسم لمحاربة أي أنواع عدوى، ويساعد على إنتاج خلايا الدم البيضاء.

    6- يحارب السرطان:

    يمنح الصيام من تكوين الخلايا السرطانية ويقلل من احتمالية الالتهابات ويساعد على تقليل حدوث الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا والحمض النووي وبروتينات الجسم.

    7- ينشط البشرة:

    يساعد الصيام على إعادة تنشيط البشرة ويمنع ظهور حب الشباب، خاصة وأنه يساعد الجلد على التخلص من السموم والفطريات، وتساعد في التخلص من خلايا الجلد التالفة.

    8- يعالج الحساسية:

    يساهم الصيام في علاج أعراض عديدة من الحساسية وأبرزها حساسية الأنسولين، ويحسن من استجابة البنكرياس لإفراز الأنسولين بصورة طبيعية.

    9- يعالج الالتهابات:

    وجدت بعض الدراسات أن الصيام يمكن أن يقلل من علامات الالتهاب وقد يكون مفيدًا في علاج الأمراض الالتهابية، مثل التصلب المتعدد.

    10- مفيد لمرضى ضد الدم:

    يرتبط الصيام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وقد يساعد في خفض ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول.

    11- يساعد على النمو:

    تشير الدراسات إلى أن الصيام يمكن أن يزيد من مستويات هرمون النمو البشري، وهو هرمون بروتيني مهم يلعب دورًا في النمو والتمثيل الغذائي وفقدان الوزن وقوة العضلات.

    تطبيقات لمراقبة حالتك الصحية خلال الصيام
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    تطبيقات لمراقبة حالتك الصحية خلال الصيام
    الموضوع:
    رمضان 2020 (28)

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