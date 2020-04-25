إخلاء سبيل سما المصري بعد التحقيق معها

أخلت النيابة العامة في القاهرة، اليوم السبت، سبيل الراقصة المصرية سامية أحمد عطية، بعد 24 ساعة من إلقاء القبض عليها من قبل قوات الأمن بتهمة التحريض على الفسق والفجور بأمر من النيابة.

وبحسب صحيفة "الأهرام"، فإن قرار ضبط الراقصة الشهيرة باسم سما المصري، جاء بعد تقديم عدد من البلاغات للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، تطالب بالتحقيق معها بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق.

ووفقًا لهذه البلاغات فإن سما، نشرت صورًا وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تثير الغرائز وتصنف كصور إباحية، وادعت هذه البلاغات أن الراقصة "ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط".

ولفت شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، في البلاغ الذي يحمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن "المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب".

وطالب محامي ريهام سعيد النيابة العامة بسرعة تحديد جلسات في بلاغات سابقة مقدمة ضد سما المصري، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها بتهمة "تقديم محتوى جنسي فج على شبكة المعلومات الدولية وهو ما يمثل فعلا فاضحا وعلنيا للتحريض على الفسق والفجور".

وقال محامي ريهام سعيد في بلاغه إنه "سبق وأن تقدّم وموكلته بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت عليها وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميا، دون مُبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدي سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة".