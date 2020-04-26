على خطى قاديروف... موظفو الطوارئ يحلقون شعرهم بالكامل في الشيشان... صور

ونشرت الوزارة صورا للحدث على صفحتها إنستغرام، مع تعليق: "قبل هذا التحدي العديد من ممثلي مختلف الوزارات والإدارات والمنظمات ونجوم البوب ​​الروس والرياضيين والمدونين، ونحن لم نقف جانبا أيضا".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Firefighters and rescuers (@mchs.95) 22 Апр 2020 в 10:10 PDT

حلق قاديروف شعره ونصح الذكور من المواطنين السكان في الجمهورية بأن يحذوا حذوه بعد أن طلب منه سكان الشيشان إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر، التي تم تعليق عملها خلال جائحة الفيروس التاجي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95) 21 Апр 2020 в 1:48 PDT

كما قام رئيس نادي غروزني لكرة القدم أخمات، ماغوميد داودوف، والمقاتل الروسي للفنون المختلطة "MMA" ألكسندر إميليانينكو بحلق رؤوسهم.