ميس حمدان تعلق على إعلانها المثير لحفيظة المشاهدين في رمضان

تصدر اسم الفنانة الأردنية، ميس حمدان، قائمة أكثر الموضوعات المتداولة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مع أول أيام شهر رمضان، وذلك بسبب إعلانها التلفزيوني بشأن ملابس داخلية.

وعبر العديد ممن شاهدوا الإعلان عن استيائهم من كلمات الأغنية التي تغنت بها ميس حمدان في الإعلان، خاصة عندما أشارت إلى أنها "معجبة بالملابس الداخلية لابن الجيران، وأنها تتمنى أن تكون قريبة منه كتلك الملابس"، وهو ما يتنافى مع الآداب العامة والأخلاق، بحسب تعليقاتهم.

كما اعتبر بعض مستخدمو موقع "تويتر" أن صناع الإعلان لم يوفقوا في اختيار فنانة لتقديم إعلان عن ملابس داخلية للرجال.

هى ميس حمدان شافت بوكسرات ابن الجيران فين و ازاى!؟ — نهى. (@NohaShieha) April 26, 2020

كل سنه قطونيل تعمل اعلان مستفز اكتر من الي قبلها قال ايه ابن الجيران حراكاته عضلاته فانلاته شراباته بوكسراته!؟ وهي الهانم شافت بوكسرات ابن الجيران فين!!؟ — ‎Ⓜ️🇺🇸םבםב םבם9ב (@baiydk) April 26, 2020

سوري يعني انا اسف

بس عايز اعرف الفنانه ميس حمدان

شافت بوكسرات ابن الجيران فين هاها — Abuody (@Abuody58974360) April 26, 2020

فيما عبر بعض المشاهدين عن اشتياقهم لرؤية المعلق الرياضي، مدحت شلبي، في إعلانات الملابس الداخلية، التي اعتاد تقديمها السنوات الماضية، لكونها تتسم بالتحفظ عكس إعلان ميس حمدان.

اعلان مدحت شلبي برقبتهم 😢 — omar mahmoud defallah (@DefallahOmar) April 26, 2020

اعلان مدحت شلبي برقبتهم 😢 — omar mahmoud defallah (@DefallahOmar) April 26, 2020

وفي أول رد منها على حالة الجدل التي أثارتها بإعلان الملابس الداخلية، الذي أثار حفيظة المشاهدين في رمضان، تحفظت ميس حمدان على الرد المباشر على حالة الجدل على إعلانها، ولفتت إلى أنه من الصعب إرضاء كل الأذواق، بحسب موقع فضائية "صدى البلد" المصرية.

وتابعت: "اللي يعجبه يعجبه واللي يهاجم براحته".

وأكدت أن فكرة الإعلان لم تقترحها هي، وإنما تعود للشركة والمخرج هاني جمال.

ووصلت حالة الغضب من إعلان ميس حمدان إلى مجلس النواب المصري، إذ أكد عضو المجلس، سعيد حساسين، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بسرعة وقف إعلانات "قوطونيل"، وسرعة تدخل المسؤولين لأنها لا تتناسب مع تقاليد وأخلاقيات الشعب المصري وتستفز مشاعر المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقال حساسين في تصريحات مع صحيفة "الوطن"، إن "إعلانات الملابس الداخلية التي تزايدت وتظهر في رمضان أصبحت متجاوزة ولا يجب استمرارها، حيث تم المطالبة بوقفها في سنوات سابقة".