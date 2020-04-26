"عامل زي ميسي"... رسالة إلى بهاء سلطان بعد إعلانه الجديد في رمضان

علق الفنان المصري محمود العسيلي، على التعاون الذي جمع بينه وبين الفنان بهاء سلطان في أغنية إعلان رمضان لصالح أحد البنوك المصرية، ويعرض على الشاشات خلال هذا الشهر.

‏وقال العسيلي، عبر حسابه على "تويتر": "بهاء سلطان.. عامل زي ميسي كدا.. ورجع أهو وبقوة الحمد لله".

جاء ذلك ردا على أحد متابعه على تويتر، والذي قال له :"صوتك على راسي والله ومن أحلى الأصوات في الوطن العربي وفي التوب 5 كمان، لكن بهاء سلطان من كوكب تاني.. أتمنى منكوا كأصدقاء تساعدوه في مشكلته وترجعوه تاني".

— Mahmoud El Esseily (@Esseily) April 25, 2020

وحملت الأغنية اسم "إنت استثنائي"، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله.