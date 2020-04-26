الموت يغيب أحمد بدير... شائعة من أطلقها؟

استيقظ معجبو الفنان المصري، أحمد بدير، اليوم الأحد، على خبر وفاته الصادم، لكن تبين أنها شائعة، حسبما أكد نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي.

وقال أشرف زكي إن أحمد بدير بصحة جيدة، ولا صحة لوفاته.

كما أكد أحمد بدير أنه مازال على قيد الحياة، وفي حالة جيدة ومتواجد في منزله.

وكان أول من أطلق شائعة وفاة أحمد بدير، الممثل المصري، محمد لطفي، الذي شارك صورة لبدير عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "البقاء والدوام لله.. الفنان أحمد بدير في ذمة الله.. ربنا يرحمك ياحبيبي"، بحسب صحيفة "المصرية اليوم".

ومن خلال الصحيفة المصرية، رد أحمد بدير على محمد لطفي ونشره لشائعة وفاته قائلا له: "أنا لا ألعب أدوارك يا محمد لكي تقول أنني توفيت.. هذا عيب".

وبعد دقائق من إعلانه وفاة أحمد بدير، أغلق محمد لطفي صفحته على "فيسبوك"، بحسب بوابة "الأهرام".

ويشارك أحمد بدير في موسم رمضان 2020 بمسلسل "يا أنا يا جدو" إلى جانب طارق صبري ومحمد نجاتي وسارة سلامة، وهو من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر، ومن القنوات العارضة له "إل بي سي" اللبنانية، و"روتانا دراما" و"روتانا كوميدي".