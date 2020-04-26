غادة عادل ونجلها يتوعدان "رامز مجنون رسمي"... وإعلامي ينتقد إهانة نفسها بـ"أنا كلبة"

علقت الفنانة المصرية، غادة عادل، على ما تعرضت له من رعب وتعذيب في أولى حلقات برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".

وبعد أن شارك مقدم البرنامج رامز جلال، لقطة من الحلقة، والتي تبيّن جلوس غادة عادل على "كرسي الاعتراف" وهي في حالة صدمة، عبر حسابه على "إنستغرام"، ردت الممثلة عليه متوعدة إياه: "ماشي يا رامز أما أشوفك بس".

وتابعت لافتة إلى أنه من المفترض أن تشارك رامز جلال بطولة فيلم جديد، ولكنها قد تنسحب منه بعد الذي تعرضت له في البرنامج.

كما علق عبد الرحمن على تعذيب والدته في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وقال لرامز جلال عبر "إنستغرام": "حرام عليك يا رامز ليه تعمل في ماما كده".

وأضاف متوعدا رامز جلال: "ماشي يا رامز أنا بقى هعمل فيك مقلب عشان اللي عملته في ماما"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

من ناحية أخرى، انتقد الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، قبول غادة عادل للإهانة في برنامج "رامز مجنون رسمي".

واعترض في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية على قول غادة عادل عن نفسها في البرنامج "أنا كلبة"، لكي يعفو رامز جلال عنها، بحسب صحيفة "الجمهورية" المصرية.

وقال: "لا يمكن أن نصل لهذه الحالة، انبطاح سيئ عن الفن والفنانين".

وطالب وائل الإبراشي بوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي"، لأنها تنتقص من القيمة الفنية للفنان، وهي التي لا توازي الأجر الخيالي الذي يناله مقابل الظهور فيها، فضلا عن أنها تكسب الأطفال سلوكيات غير سوية، وتعلمهم تدبير المكائد بصورة مؤذية، بحسب رأيه.