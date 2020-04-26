يمكن طهيها في المنزل... "ديزني لاند" تكشف عن وصفة وجبتها السحرية

كشف شركة "ديزني لاند" عن الوصفة السرية المستخدمة في طهي شطيرة الجبن الأشهر في العالم، والتي تباع بشكل حصري في حدائق الألعاب "ديزني لاند" حول العالم.

وأعلنت الشركة عن نشر تفاصيل الوصفة السرية للوجبة الشهيرة التي تقدمها لزبائنها في حدائقها ومنزهاتها الخاصة بهدف إمتاع الناس في هذه الأوقات التي يمر بها العالم.

ونوهت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن نشر مقادير الوصفة وطريقة التحضير، أثار استحسان المواطنين وبشكل خاص الأطفال، الذين شاركوا مشاهد لتحضيرها في منازلهم.

مقادير الوجبة السحرية من "ديزني لاند".

وبحسب موقع الشركة، تدخل في الوصفة المقادير التالية، نصف جبن كريما، ونصف كوب جبن شيدر مبشور، وملعقة كبيرة من الكريما، وربع ملعقة صغيرة من الملح الخشن، وبهار الثوم، كأس من المايونيز، ونصف أو ملعقة (حسب الرغبة) صغيرة من الثوم المفروم، جبنة كريم قابلة للدهن، نصف ملعقة من الملح الخشن، 8 شرائح من الخبر، 8 شرائح جبن شيدر، 8 شرائح جبن بروفولون أو ما يسمى جبن باستا.

طريقة التحضير

تحضير كريم الجبنة: تخلط جبنة الكريما مع جبنة الشيدر والكريما والملح وتمزج جيدا وتوضع جانبا.

تحضير كريم الثوم: يمزج المايونيز والثوم والملح في وعاء صغير ويحرك حتى الانسجام التام.

تحضير الساندويش المشوي: توضع شرائح الخبز على لوح التقطيع، وتوزع شرائح جبنة الشيدر على 4 من شرائح خبز، ثم توضع شرائح جبنة الباستا على الشرائح المتبقية من الخبز.

تدهن شرائح الخبز مع الباستا بكريم الجبنة على كل شريحة، ثم نضع شرائح خبز الشيدر ونضغطهم معا.

تسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة لمدة 5 دقائق، ثم تدهن جوانب الشطائر بكريم الثوم، ثم تحمر الشطائر لمدة دقيقتين على كل جانب حتى يصبح الخبز ذهبي اللون ونلاحظ ذوبان الجبن، لتقدم بعدها.

واعتبرت الشركة أنه يمكن لمحبي "ديزني لاند" الاستمتاع بوجباتها من خلال طهيها في المنزل، بهدف إدخال السعادة على قلوبهم خلال فترة الحجر الصحي التي تطبق في أغلب دول العالم.