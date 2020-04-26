مخرج "أم هارون" يثير غضب جمهور "السوشيال ميديا" في الخليج

أشعل المخرج المصري، محمد العدل، غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وأشار العدل في منشوره إلى أن مسلسله الجديد "أم هارون"، من بطولة الفنانة الكويتية، حياة الفهد، والمعروض في شهر رمضان، أصبح "تريند" في 5 دول عربية في يوم واحد وهي السعودية والكويت والامارات والبحرين وعمان، وأن هذا لم يحدث من قبل في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.

وتابع العدل بقوله "تحيا مصر وفنانينها"، وهو ما اعتبره مهاجموه أنه إهانة لكل صناع الدراما في الخليج.

لكن محمد العدل أكد أن ما ذكره في منشوره هو نتيجة ما ورده من معلومات من أسرة المسلسل الذين عمل معهم، وهم من أكثر من جنسية خليجية، موضحا أنهم أكدوا له أن هذا النجاح لم يحدث من قبل في تاريخ الدراما الخليجية، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأكد العدل احترامه وتقديره للدراما الخليجية وصناعها من مؤلفين ومخرجين وممثلين وفريق فني، معبرا عن سعادته البالغة بالعمل مع قامة فنية كبيرة مثل "سيدة الشاشة الخليجية" حياة الفهد.

وأضاف أن لم يكن يهدف من وراء منشورة أن يغضب الناس، ولكنه كتبه بسبب سعادته كونه مصريا ويمثل بلاده بإخراج هذا العمل الضخم وتحقيقه لهذا النجاح الكبير.

وقوبل مسلسل "أم هارون" بعاصفة من الانتقادات الحادة، قبل عرضه مع أول أيام شهر رمضان 2020، وذلك لأن فكرته الرئيسية تدور حول تعايش الأديان بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في الدول العربية.

ويتناول المسلسل قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي وأحمد الجسمي وفخرية خميس وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي وفؤاد علي ومحمد العلوي وروان مهدي وآلاء الهندي ونواف نجم وفرح الصراف وإلهام علي وآلاء شاكر وماجد الجسمي وأمل محمد.

وكان المسلسل يحمل في البداية اسم "أم شاؤول"، بحسب مجلة "سيدتي".