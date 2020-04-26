ببغاء جميل يتناول الطعام بطريقة مدهشة... فيديو

تعد الببغاء من الطيور المدللة، التي يعشق الإنسان رؤيتها في الحدائق العامة، أو تربيتها في المنازل في بعض الأحيان.

ويمتلك الببغاء شكلا جميلا بألوانه الزاهية، التي تضم عدة ألوان منها الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر.

How cute is this baby parrot enjoying her food 😍 pic.twitter.com/1h11MStj75 — The Sun (@TheSun) April 26, 2020

ومن أبرز ما يميز الببغاء هو قدرته على تقليد الأصوات، وهي ميزة تجعل الكثير من الناس يعشقون الاقتراب منه.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات يقوم فيها ببغاء جميل بتناول طعامه بطريقة مدهشة.