وحوش تسيطر على شوارع جنوب أفريقيا بسبب "كوفيد 19"... صور

بدأت أغلب الحيوانات حول العالم تعتاد على عدم وجود البشر في المناطق المحاذية لأماكن تواجدها، لتتقدم أكثر وتستولي على بعض الأماكن الجديدة.

أحدث مشاهد انتشار الحيوانات في مناطق البشر أتت من جنوب أفريقيا، حيث سجلت عدسات الكاميرات مشاهد لحيوانات مفترسة تغزو الطرقات الفارغة.

وأظهرت صور جديدة أخذت من حديقة "كروجر" الوطنية في جنوب أفريقيا، كيف استملكت الأسود الضباع الطرقات والشوارع المخصصة للسيارات، بحسب "سي إن إن".

وأظهرت الصور الملتقطة قطيعا من الأسود استلقى على طريق أسفلتي في المنطقة، حيث أبدت عدم اهتمام لوجود المصور ريتشارد سوري والذي يعمل كحارس للحديقة.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA — Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020

في حين التقط المصور مشاهد أخرى للضباع البرية التي استولت أيضا على جانب آخر من الطريق الرئيسي للحديقة.

African Wild Dogs spotted this morning along the Pretoriuskop road. Lycaon pictus (scientific name) – which translates directly as painted wolf and reflects their mottled caramel and brown fur, is an endangered species. #SALockdown #LiveYourWild @SANParks pic.twitter.com/VDY4lQNQKf — Kruger National Park (@SANParksKNP) April 24, 2020

وعلقت صفحة الحديقة الوطنية "كروجر" في صفحتها على "تويتر" قائلة: "هذا القطيع من الأسود يقيم عادة في حديقة كيمبيانا الداخلية، وهي منطقة لا يراها السياح في كروجر"، وأضافت: "لكنهم يستلقون خارج نطاق الحديقة ويأخذون استراحة".

وتزدحم هذه المناطق عادة بالسياح الذين ينتشرون لأخذ الصور التذكارية مع حيوانات الحديقة، قبل إغلاقها بتاريخ 25 مارس كجزء من إجراءات الحجر الصحي في جنوب أفريقيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.