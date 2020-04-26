تسجيل
16:32 GMT26 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مسلسل زلزال - شهر رمضان، 2019

    محمد رمضان متهم بـ"إهانة الدولة المصرية" بسبب مشهد في "البرنس"

    © Photo / MBC MASR
    منوعات
    انسخ الرابط
    1 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104093/13/1040931377_0:67:1280:787_1200x675_80_0_0_f80f5557a43d50e4095cae90fa2634e8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004261045280728-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3/

    يواجه الفنان المصري محمد رمضان، اتهامات بإهانة الدولة المصرية، وذلك بسبب مشهد في الحلقة الأولى من مسلسله "البرنس"، المعروض خلال شهر رمضان.

    ويظهر في المشهد محمد رمضان وهو يمزق جواز سفره المصري إرضاء لرغبة والده، الذي يجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، وهي البقاء في مصر، بينما كان يرغب هو في السفر للعمل في الخليج، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

    وتقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ للنائب العام، اليوم الأحد، مطالبا فيه بتقديم محمد رمضان للمحاكمة الجنائية.

    واتهم صبري محمد رمضان بــ"إهانة الدولة المصرية"، بسبب المشهد الذي وصفه بـ"المهين".

    ولفت المحامي سمير صبري في شكواه إلى أن جواز السفر المصري "رمز للوطنية وللدولة المصرية ولا يجوز إهانته بهذا الأسلوب، وهناك حلول درامية كثيرة غير إهانة الوطن".

    وتقدم المحامي المصري أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام المصري ضد محمد رمضان، الذي اتهمه فيه بإهانة جواز السفر المصري، وطالب بمنع عرض مسلسل "البرنس"، ومعاقبة الممثل الشهير طبقا لقانون العقوبات المصري.

    وأكد البلاغ أن "ما فعله رمضان جريمة طبقا لنص المادة 178 مكرر ثان، من قانون العقوبات المصري، الخاصة بالإساءة إلى سمعة مصر، وكذلك المادة رقم 184 التي تنص على الحكم بحبس وتغريم من يهين السلطات والمصالح العامة".

    وجاء في الشكوى أن "المادة 198 من قانون العقوبات المصري تنص على "ضبط وإحضار من يرتكب تلك الجرائم سواء عن طريق الكتابة، والرسوم، والصور، والرموز، وغيرها من طرق التمثيل".

    وفي سياق متصل، رفض الفنان المصري، حسين فهمي، مشهد تمزيق محمد رمضان لجواز سفره ضمن أحداث مسلسله الجديد "البرنس"، مشيرا إلى أنه لا يليق عرضه في مسلسل مصري، خاصة وأنه كسفير للنوايا الحسنة حارب للحفاظ على قيمة جواز السفر المصري، بحسب موقع "24".

    وأعرب عن اندهاشه من إجازة جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية لهذا المشهد "المستفز"، بحسب وصفه.

    وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاة والده، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز.

    ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور، وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

    انظر أيضا:

    محمد بن راشد يصدر توجيها جديدا بمناسبة شهر رمضان
    محمد رمضان عن مسلسله "البرنس": لن ينساه التاريخ
    "بيعمل نمرة وبيستعبط"... محمد إمام يرد على طلب محمد رمضان بالعمل مع الزعيم
    شاهد... كيف احتفل محمد صلاح بقدوم شهر رمضان... صورة
    شاهد... محمد رمضان ينشر فيديو قديم لعمر الشريف ويوجه رسالة له
    الكلمات الدلالية:
    مصر, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, محمد رمضان, رمضان 2020
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مسجد الحرم الشريف في مكة في اليوم الأول من شهر رمضان، حيث فُرض في البلاد كافة، في إطار الجهود الهادفة إلى وقف انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، السعودية، 24 أبريل 2020.
    كيف طل رمضان في ثوب كورونا
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك