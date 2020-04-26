محمد رمضان متهم بـ"إهانة الدولة المصرية" بسبب مشهد في "البرنس"

يواجه الفنان المصري محمد رمضان، اتهامات بإهانة الدولة المصرية، وذلك بسبب مشهد في الحلقة الأولى من مسلسله "البرنس"، المعروض خلال شهر رمضان.

ويظهر في المشهد محمد رمضان وهو يمزق جواز سفره المصري إرضاء لرغبة والده، الذي يجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، وهي البقاء في مصر، بينما كان يرغب هو في السفر للعمل في الخليج، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ للنائب العام، اليوم الأحد، مطالبا فيه بتقديم محمد رمضان للمحاكمة الجنائية.

واتهم صبري محمد رمضان بــ"إهانة الدولة المصرية"، بسبب المشهد الذي وصفه بـ"المهين".

ولفت المحامي سمير صبري في شكواه إلى أن جواز السفر المصري "رمز للوطنية وللدولة المصرية ولا يجوز إهانته بهذا الأسلوب، وهناك حلول درامية كثيرة غير إهانة الوطن".

وتقدم المحامي المصري أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام المصري ضد محمد رمضان، الذي اتهمه فيه بإهانة جواز السفر المصري، وطالب بمنع عرض مسلسل "البرنس"، ومعاقبة الممثل الشهير طبقا لقانون العقوبات المصري.

وأكد البلاغ أن "ما فعله رمضان جريمة طبقا لنص المادة 178 مكرر ثان، من قانون العقوبات المصري، الخاصة بالإساءة إلى سمعة مصر، وكذلك المادة رقم 184 التي تنص على الحكم بحبس وتغريم من يهين السلطات والمصالح العامة".

وجاء في الشكوى أن "المادة 198 من قانون العقوبات المصري تنص على "ضبط وإحضار من يرتكب تلك الجرائم سواء عن طريق الكتابة، والرسوم، والصور، والرموز، وغيرها من طرق التمثيل".

وفي سياق متصل، رفض الفنان المصري، حسين فهمي، مشهد تمزيق محمد رمضان لجواز سفره ضمن أحداث مسلسله الجديد "البرنس"، مشيرا إلى أنه لا يليق عرضه في مسلسل مصري، خاصة وأنه كسفير للنوايا الحسنة حارب للحفاظ على قيمة جواز السفر المصري، بحسب موقع "24".

وأعرب عن اندهاشه من إجازة جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية لهذا المشهد "المستفز"، بحسب وصفه.

وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاة والده، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز.

ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور، وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.