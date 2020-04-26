نجيب ساويرس يدافع عن إعلان "مثير للجدل" ويعلق على وقفه

استنكر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وقف إعلان الملابس الداخلية الذي عرض على الشاشات المصرية مع أول أيام رمضان، وتلعب بطولته الفنانة الأردنية ميس حمدان.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد ساويرس مازحا إن الإعلان لا يحتوي على مضمون يثير انتقادات، مشيرا إلى أن شركة "قطونيل" متخصصة في بيع الملابس الداخلية، وهذا هو ما عرضته في الإعلان.

وقال: "أنا شفت الإعلان مفهوش حاجة!! شركة بتبيع بوكسرات هتقول إيه يعنى؟ ماتمشيش عريان إلبس قطونيل.. ناس هايفة".

انا شفت الاعلان مفهوش حاجة !!؟؟شركة بتبيع بوكسرات هتقول ايه يعنى ؟ ما تمشيش عريان البس قطونيل ..😂😂😂😂 ناس هايفه https://t.co/3200i6xVIy — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 26, 2020

​وأعلنت شركة "قطونيل"، اليوم الأحد، وقف إعلانها "ابن الجيران" من بطولة ميس حمدان، والذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لأجل غير مسمى، على جميع القنوات الفضائية المصرية.

وقالت الشركة في بيانها: "نظرا لأننا دائما ما تأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما تقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر قد قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية المصرية".

وتابعت "ونحن إذ نؤكد حرصنا على الذوق العام والقيم المصرية النبيلة نؤكد على استمرارنا في تقديم كل ما يتناسب مع مجتمعنا المصري الأصيل".

من جهتها، قالت مصادر بارزة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيناقش في اجتماع اليوم أزمة إعلان قطونيل بالرغم من وقف الإعلان من الشركة.

وأكدت المصادر أن "المجلس يتجه في اجتماعه اليوم الذي سيقام بخاصية الفيديو كونفرانس، لشكر شركة قطونيل لوقفها بث الإعلان قبل صدور أي قرارات"، مشيرا إلى أن المجلس سيتخذ إجراءات صارمة ضد أي وسيلة إعلامية ستذيع مثل هذه المواد الإعلانية.