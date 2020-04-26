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    رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

    نجيب ساويرس يدافع عن إعلان "مثير للجدل" ويعلق على وقفه

    © AFP 2020 / PATRICK BAZ
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    الموضوع:
    رمضان 2020 (37)
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    استنكر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وقف إعلان الملابس الداخلية الذي عرض على الشاشات المصرية مع أول أيام رمضان، وتلعب بطولته الفنانة الأردنية ميس حمدان.

    وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد ساويرس مازحا إن الإعلان لا يحتوي على مضمون يثير انتقادات، مشيرا إلى أن شركة "قطونيل" متخصصة في بيع الملابس الداخلية، وهذا هو ما عرضته في الإعلان.

    وقال: "أنا شفت الإعلان مفهوش حاجة!! شركة بتبيع بوكسرات هتقول إيه يعنى؟ ماتمشيش عريان إلبس قطونيل.. ناس هايفة".

    ​وأعلنت شركة "قطونيل"، اليوم الأحد، وقف إعلانها "ابن الجيران" من بطولة ميس حمدان، والذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لأجل غير مسمى، على جميع القنوات الفضائية المصرية.

    الفنانة ميس حمدان
    © AFP 2020 / AMMAR ABD RABBO
    ميس حمدان تعلق على وقف عرض إعلانها المثير للجدل في رمضان
    وقالت الشركة في بيانها: "نظرا لأننا دائما ما تأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما تقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر قد قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية المصرية".

    وتابعت "ونحن إذ نؤكد حرصنا على الذوق العام والقيم المصرية النبيلة نؤكد على استمرارنا في تقديم كل ما يتناسب مع مجتمعنا المصري الأصيل".

    من جهتها، قالت مصادر بارزة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيناقش في اجتماع اليوم أزمة إعلان قطونيل بالرغم من وقف الإعلان من الشركة.

    وأكدت المصادر أن "المجلس يتجه في اجتماعه اليوم الذي سيقام بخاصية الفيديو كونفرانس، لشكر شركة قطونيل لوقفها بث الإعلان قبل صدور أي قرارات"، مشيرا إلى أن المجلس سيتخذ إجراءات صارمة ضد أي وسيلة إعلامية ستذيع مثل هذه المواد الإعلانية.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (37)

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    الكلمات الدلالية:
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