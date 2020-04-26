مصري يلقى مصرعه طعنا بالكويت في أول أيام رمضان

تواصل الأجهزة الأمنية الكويتية، جهودها لكشف ملابسات حادث مصرع مواطن مصري، عثر على جثته بإحدى الشوارع بالكويت، في أول أيام رمضان.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية"، فإن أحد المارة عثر على جثة الرجل وبها عدة طعنات، في أول أيام شهر رمضان في منطقة الدسمة، بالكويت.

وبعد إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، توجه رجال الأمن يرافقهم فنيو الطوارئ الطبية إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تبين أن الضحية فارق الحياة، وفي جسده آثار طعنات.

وقام رجال الأدلة الجنائية بمعاينة الجثة، ونقلها إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية قتل أحيلت إلى مباحث العاصمة، بينما كشفت المعلومات الأولية أن الجثة تعود لوافد من الجنسية المصرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية الكويتية جهود البحث والتحري للتوصل إلى هوية القاتل، واستدعاء كل من كان على صلة بالقتيل، للوقوف على ملابسات القضية.