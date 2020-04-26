غضب عارم على الإنترنت بسبب امرأة اعتدت بوحشية على ابن زوجها

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، اليوم، الأحد، مقطعا مصورا يظهر اعتداء امرأة على ابن زوجها، بطريقة وحشية وبحضور أبيه، وهو ما أثار غضبا عارما في المملكة.

وبحسب موقع قناة "كاب 24" المغربي، قامت عناصر أمن طنجة باعتقال السيدة التي أطلق عليها المغاربة لقب "زوجة الأب الشريرة" من أجل التحقيق معها بخصوص الفيديو.

وتقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان بشكوى إلى الجهات القضائية، لإلقاء القبض على زوجة الأب، وإرجاع حمزة إلى والدته في القنيطرة.

ويعيش حمزة بمدينة طنجة في بيت والده، الذي طلق والدته منذ سنوات، فيما ظل مع والده رغم إهماله له، إلى أن أصيب في إحدى فقرات الظهر فأصبح معاقا.

وبعد زواج والد حمزة، وفيما كان يعاني من الإعاقة، واجه من زوجة أبيه معاملة سيئة، عبر التجويع والتحقير والسب والقذف والإهانة، حيث سبق أن تعرض لعدة حوادث مماثلة بحسب وسائل إعلام محلية.

أما والدته المطلقة فقد اختارت الاستقرار بالقنيطرة للعمل بحثا عن لقمة العيش.