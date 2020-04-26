"هواوي" تطلق تطبيق قاتل "خرائط غوغل"

أعلنت عملاق التكنولوجيا "هواوي" عن "قاتل خرائط غوغل" بشكل رسمي، وذلك بعد الخلاف الذي نشأ بينها وبين شركة "غوغل" الأمريكية بسبب الخلاف السياسي قبل فترة بين البلدين.

ووفقا للشركة، فإن اسم تطبيق الخرائط هو "Here WeGo"، مشيرة إلى أن التطبيق ليس بالجديد وموجود منذ فترة كبيرة في متجر غوغل للتطبيقات، ويمتلك أكثر من 10 ملايين عملية تحميل.

وتعد الشركة بتغطية جميع احتياجات المستخدم الأساسية لرسم الخرائط، ومن بينها ألا تنقل خطوة بخطوة، والتحديث المباشر لحركات المرور، وحجوزات السيارات، ومعلومات عن وسائل النقل العام، والمزيد.

وأعلنت الشركة أن التطبيق سيكون متاح في جميع أجهزة "هونر" وهواتف "هواوي"، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدامه بشكل مباشر من داخل الهاتف.