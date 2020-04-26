"رامز مجنون رسمي"... ياسمين صبري تكشف سر حبها لأحمد أبو هشيمة... فيديو

حلت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضيفة في، حلقة، اليوم، من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "MBC مصر".

وردت الفنانة ياسمين صبري على سؤال الفنانة والإعلامية أروى، عندما سألتها "ما الذي يعجبها في أبو هشيمة".

وفاجأت ياسمين صبري الجمهور بالرد على السؤال قائلة: "لأنه بيضحكي".

وأضافت أنها "شعرت بالحب تجاهه من أول لقاء".

وفي الحلقة ساوم رامز جلال، الفنانة ياسمين صبري، على عدم تعريضها للثعبان في مقابل التخلي عن أحمد أبو هشيمة، وهو ما قابلته بالرفض.

وتدور فكرة المقلب، من خلال استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى وذلك لأنها قد اشتهرت بتقديم البرامج ولثقة الفنانين بها، وإجلاس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم ربطه بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.

ويظهر رامز إلى الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ثم يقف رامز بعيدًا عن الضيف ويطلقه وعندما يريد الوصول إلى رامز لينتقم منه يسقط في بركة ماء حتى يخرجه رامز ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج الذي يكون زلقًا وقتها ثم يسقط وينتهي المقلب.