تسريبات تكشف أول هاتف ذكي من سامسونغ مزود بكاميرا متحركة... فيديو

وقال موقع "pocketnow" التكنولوجي، إن جهاز سامسونغ الجديد ذو الكاميرا المتحركة هو قيد التطوير، وليس هناك أي معلومات أخرى بخلاف أنه يجري العمل عليه.

وأضاف "من المرجح أن يكون ذلك الجهاز متوسط المدى بالنظر إلى مستشعر بصمة الإصبع في الخلف الذي يحيط به نظام كاميرا ثلاثية، ويتميز بتصميم مشابه لهواتف سامسونغ متوسطة المدى التي تم طرحها في 2019".

ويمكن أن يتم تزويد الجهاز بمنفذ USB من النوع C في الأسفل بدون مقبس سماعة رأس، كما يبدو أن الشاشة ستكون مزودة بحواف رفيعة للغاية بسبب الشاشة المتحركة.

ومع ذلك، لن تقوم شركة سامسونغ بإطلاق هذا الجهاز الآن، إلا أن فريق التصميم يعمل عليه.