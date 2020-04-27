تسجيل
04:47 GMT27 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الخارجية الإسرائيلية

    صحيفة: مسلسل مصري يثير غضب الخارجية الإسرائيلية

    © CC0 / Almog / Foreign affairs office building
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/103822/21/1038222156_0:112:1203:788_1200x674_80_0_0_73dd1ee2fdd71035a13b9e89c4d1cf16.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004271045282716-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    أكدت تقارير صحفية إسرائيلية، أن وزارة الخارجية انتقدت أحد الأعمال الدرامية المصرية التي تبث في شهر رمضان، واصفة محتوى المسلسل بأنه "مؤسف وغير مقبول".

    وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، احتجت وزارة الخارجية على مسلسل "النهاية" المصري والذي يعرض على فضائية أون تي في المصرية.

    وكشفت الصحيفة سبب احتجاج الخارجية الإسرائيلية، أن المسلسل تحدث عن نهاية وزوال دولة إسرائيل على يد الدول العربية فيما وصفه بـ"حرب تحرير القدس".

    وأشارت الصحيفة، إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل المصري، "تضمنت مشهدا يظهر فيه أطفال في عام 2120 يتلقون دروسا بخصوص حرب تحرير القدس. ويقول المدرس للطالاب كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية، بينما تظهر خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة في مقدمة الفصل الدراسي. وعندما حان الوقت لكي تتخلص الدول العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سميت حرب تحرير القدس".

    ومضت الصحيفة تحكي ما قيل داخل المشهد، "حيث أكد المعلم للطلاب أن الحرب انتهت بسرعة ودمرت دولة إسرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 عام على تأسيسها". مضيفا "هرب معظم اليهود من إسرائيل وعادوا إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا".
    القاهرة ليلا
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    توضيح من مؤلف مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف قبل عرضه في رمضان

    ووفقا للصحيفة، أبدت الخارجية الإسرائيلية غضبها الشديد من محتوى الحلقة، ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عاما".

    المسسل من بطولة النجم المصري، يوسف الشريف، وتدور أحداث المسلسل حول كره البطل للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يحدث حوله، لذلك يحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور مما يحول حياته رأسا على عقب، ويواجه الكثير من الصعاب عندما يقابل انسان آلى مستنسخ منه.

    ويعود يوسف الشريف بمسلسل "النهاية" بعد غياب عامين، منذ بطولته مسلسل الرعب "كفر دلهاب" في رمضان 2017.

    ويشارك في بطولة مسلسل "النهاية" عمرو عبد الجليل وشريف منير وأحمد وفيق وناهد السباعي وسهر الصايغ ومحمد محمود عبد العزيز، وهو من إخراج ياسر سامي.

    انظر أيضا:

    رمضان 2020 يتصدر قائمة البحث في "غوغل" أمريكا... والبيت الأبيض يوجه رسالة للمسلمين
    رمضان 2020... صرخات وشخصيات مرعبة في برومو "رامز مجنون رسمي"... فيديو
    شاهد... أول صلاة تراويح في المسجد النبوي بالسعودية في رمضان 2020... صور
    رمضان 2020... عمرو دياب ينشر مقطعا جديدا من موسيقى مسلسل دينا الشربيني... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    يوسف الشريف, إسرائيل, رمضان 2020
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مسجد الحرم الشريف في مكة في اليوم الأول من شهر رمضان، حيث فُرض في البلاد كافة، في إطار الجهود الهادفة إلى وقف انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، السعودية، 24 أبريل 2020.
    كيف طل رمضان في ثوب كورونا
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك