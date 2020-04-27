صحيفة: مسلسل مصري يثير غضب الخارجية الإسرائيلية

أكدت تقارير صحفية إسرائيلية، أن وزارة الخارجية انتقدت أحد الأعمال الدرامية المصرية التي تبث في شهر رمضان، واصفة محتوى المسلسل بأنه "مؤسف وغير مقبول".

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، احتجت وزارة الخارجية على مسلسل "النهاية" المصري والذي يعرض على فضائية أون تي في المصرية.

وكشفت الصحيفة سبب احتجاج الخارجية الإسرائيلية، أن المسلسل تحدث عن نهاية وزوال دولة إسرائيل على يد الدول العربية فيما وصفه بـ"حرب تحرير القدس".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل المصري، "تضمنت مشهدا يظهر فيه أطفال في عام 2120 يتلقون دروسا بخصوص حرب تحرير القدس. ويقول المدرس للطالاب كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية، بينما تظهر خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة في مقدمة الفصل الدراسي. وعندما حان الوقت لكي تتخلص الدول العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سميت حرب تحرير القدس".



ومضت الصحيفة تحكي ما قيل داخل المشهد، "حيث أكد المعلم للطلاب أن الحرب انتهت بسرعة ودمرت دولة إسرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 عام على تأسيسها". مضيفا "هرب معظم اليهود من إسرائيل وعادوا إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا".

ووفقا للصحيفة، أبدت الخارجية الإسرائيلية غضبها الشديد من محتوى الحلقة، ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عاما".

المسسل من بطولة النجم المصري، يوسف الشريف، وتدور أحداث المسلسل حول كره البطل للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يحدث حوله، لذلك يحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور مما يحول حياته رأسا على عقب، ويواجه الكثير من الصعاب عندما يقابل انسان آلى مستنسخ منه.

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "النهاية" بعد غياب عامين، منذ بطولته مسلسل الرعب "كفر دلهاب" في رمضان 2017.

ويشارك في بطولة مسلسل "النهاية" عمرو عبد الجليل وشريف منير وأحمد وفيق وناهد السباعي وسهر الصايغ ومحمد محمود عبد العزيز، وهو من إخراج ياسر سامي.