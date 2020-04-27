أول تعليق مصري على رفض إسرائيل لمسلسل أثار غضبا وتوقع موعد زوالها

علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، اللواء تامر الشهاوي، على بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن مسلسل "النهاية"، المعروض خلال شهر رمضان.

وقال اللواء الشهاوي، في تصريحات مع قناة "RT": "في الفن لا مجال للانتقاد فحرية الإبداع لا يمكن أن تكون داخل أطر تضعونها أنتم، وعليكم أن تتقبلوا الأفكار والطروحات المختلفة، أنتم تقدمون أنفسكم للعالم على أنكم تقبلون التنوع وهو ما لم يراه العالم فى كل مواقفكم... اعتراضكم غير مقبول".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد انتقدت مسلسل "النهاية" المصري المعروض في شهر رمضان من بطولة الفنان يوسف الشريف.

وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، سبب احتجاج الخارجية الإسرائيلية، لأن المسلسل تحدث عن نهاية وزوال دولة إسرائيل على يد الدول العربية فيما وصفه بـ"حرب تحرير القدس".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل المصري، "تضمنت مشهدا يظهر فيه أطفال في عام 2120 يتلقون دروسا بخصوص حرب تحرير القدس. ويقول المدرس للطلاب كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية، بينما تظهر خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة في مقدمة الفصل الدراسي. وعندما حان الوقت لكي تتخلص الدول العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سميت حرب تحرير القدس".

وأضاف أن "الحرب انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 عام من قيامها"، فيما "هرب معظم المستوطنين من دولة الاحتلال وعادوا إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا".

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج شركة "سينرغي"، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.