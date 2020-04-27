ضجة في السعودية بعد مشهد ناصر القصبي وراشد الشمراني عن الفلسطينيين... فيديو

يواصل الفنان السعودي ناصر القصبي، إثارة الجدل في مشاهد مسلسله "مخرج رقم 7" الذي ينافس به في الماراثون الرمضاني الجاري.

أثار الممثلان السعوديان ناصر القصبي وراشد الشمراني، جدلا جديدا في حلقة أمس من مسلسله "مخرج رقم 7" الذي تعرضه MBC، حين تحدثا عن الفلسطنييين.

وتضمنت الحلقة الثالثة التي عرضت أمس، مشهدا أثار ضجة لدى رواد التواصل الاجتماعي، إذ خاض بكل جرأة، في موقف بعض الفلسطينيين من الدول العربية، ما رأى فيه متابعون موضوعية تعكس الواقع، بينما تناول قسم آخر من المتابعين المشهد من زاوية مختلفة.

وعرض المشهد حوارا بين النجمين ناصر القصبي وراشد الشمراني يتحدثان فيه عن الفلسطينيين حيث قال ناصر القصبي: "وش هالكلام تقول إنك تبي تسوي بيزنس مع الإسرائيليين".

ورد راشد الشمراني قائلا: "العدو هو الذي لا يقدر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين"، فقال ناصر القصبي: "ويش تقصد؟"، ليرد الشمراني: "كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية".

ورد ناصر القصبي فقال: "أصابع يدك ليست متشابهة، فمثلما يوجد فلسطينيون تهجروا عام 1948 وتعرضوا للمذابح في المقابل هناك من باع أرضه لليهود".

وأردف ناصر القصبي قائلا: "مثلما واجه فلسطينيون في الانتفاضة الأخيرة اليهود بصدروهم العارية أمام الدبابات، هناك فلسطينيون يموّلون الجدار العازل، لذلك هم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديء، وفيهم ناكر الجميل وفيهم الوفي، وفيهم المخدوع والواعي، لكن إسرائيل هي التي تغذي العداوة بين الفلسطينيين وباقي العرب".

ورد الشمراني قائلا: "ظنك نوقف معهم (أي الفلسطينيين)، وهو لاعنين أبو خامسنا"، ليرد القصبي قائلا: "نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر وأنت مرت عليك مسألة الضمير وتعرفها".

— هيئة المشاهير (@almobark_) April 26, 2020

​وكان ناصر القصبي، قد واجه انتقادات على موقع "تويتر" بسبب ما اعتبره متابعون تهكماً على "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في ثاني حلقات مسلسله الكوميدي "مخرج رقم 7".

ويظهر القصبي في مقطعٍ متداول من الحلقة، وهو يلمحّ لزميله في العمل بطريقة ساخرة عن جهة معينة قائلاً: "الي كانوا موجودين أول... الي كانوا يخوفون من أول... الي ما عاد صاروا موجودين..".

— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) April 25, 2020

ويجسد ناصر القصبي في مسلسل "مخرج رقم 7"، شخصية "دوخي"، الموظف الحكومي، المسؤول عن استلام الشكاوى في المؤسسة التي يعمل بها، لنشاهد من خلال ما يمر به في يومياته العائلية والمهنية، وعبر مجموعة "اسكتشات" كوميدية: "المستجدات التي يشهدها المجتمع السعودي".