7 وصايا للمحافظة على تركيزك أثناء العمل من المنزل

أصبح العمل من المنزل، أحد أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد المستفحل في عدد كبير من دول العالم.

يواجه الشخص أزمة في التعود على العمل من المنزل من دون الحاجة إلى التنقل اليومي إلى مكان عمله، ويواجه الكثير من الناس مشكلة في المحافظة على تركيزهم، أثناء العمل من المنزل.

يقدم موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من النصائح والوصايا، التي يمكن من خلالها المحافظة على تركيزك خلال العمل من المنزل.

جاءت تلك الوصايا على النحو التالي:

1- الروتين:

العمل عن بعد، يتطلب جدولا زمنيا يشكل إلى حد كبير الوظيفة المكتبية الاعتيادية، بحيث تخلق نوعا من الروتين المنضبط لموازنة العمل مع فترات الراحة.

2- مساحة العمل:

خصص مكانا مقدسا لا يدخله أحد، يجعلك تشعر كأنك في بيئة العمل ومنفصل ذهنيا عن المنزل، من دون أي أمور أخرى بالمنزل تشغلك عن العمل، مثل لعب الأطفال أو زيارات أقارب وما إلى ذلك من أمور.

3- ضع قواعد أساسية:

ضع قواعد أساسية لمن يوجد معك في المنزل من عائلة وأصدقاء وزملاء، بحيث يلتزم الجميع بتنفيذها أثناء بدء توقيت عملك من المنزل.

4- فرامل:

اعرف دوما متى ينبغي عليك أن تتوقف وتأخذ فترات راحة قصيرة، لأن العمل من المنزل يمكن أن يجعلك تنجرف ولا تلتفت إلى أنك لا تأخذ أي راحة.

5- تقنية VPN:

حتى تتمكن من ربط جميع الخوادم الخاصة بمكاتب العمل أو أجهزة الكمبيوتر الخاص بالعمل، تقنيات VPN (شبكة إنترنت خاصة افتراضية) ستكون مفيدة للغاية.

6- مكالمات الفيديو:

تسهل مكالمات الفيديو إمكانية التواصل مع باقي فريق العمل للمناقشة في أي مهام مكلف بها.

يوجد تطبيقات عديدة متخصصة في هذا الأمر، أبرزها: زوم ومايكروسوفت تيمز وسكايب وواتسآب.

7- كن إيجابيا:

يصف علماء النفس أوقات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بأنها من أصعب الأوقات، لذلك عند عملك من المنزل كن إيجابيا، واستمر في أداء المهام التي تجعلك سعيدا.