14 عاما معا... سلمى حايك تحتفل بذكرى تعرفها على زوجها برسالة حب... صور

احتفلت الممثلة المكسيكية اللبنانية سلمى حايك وزوجها، الرئيس التنفيذي لكيرينج، الفرنسي فرانسوا هنري بينو، بذكرى مرور 14 عاما معا.

نشرت الممثلة البالغة من العمر 53 عاما رسالة لزوجها على حسابها في "انستغرام" يوم السبت، بمناسبة ذكرى اليوم الذي التقيا فيه لأول مرة.

ونشرت الحايك مجموعة من الصور وهما يرقصان معا، قائلة "التقيت اليوم رفيقي بنفسي منذ 14 عاما"، مضيفة "بعد اختبار الوقت وحتى اختبار الحجر الصحي، أشعر بالسعادة لأنني وجدتك، وكلما اكتشفتك أكثر زاد حبي. ذكرى سعيدة مي آمور".

ولا تزال قصة تعرف الزوجين غامضة، ففي مقابلة مع حايك فضلت عدم الحديث قائلة "لن أخبرك". "إنها قصة رومانسية مدهشة، لكنها قصتي. لا أريد أن أبتذلها بجعلها قصة لأجعل نفسي مثيرة للاهتمام".

وبعد عام واحد من المواعدة ، تقدم بينو لصديقته حايك آنذاك بثلاثة عروض للزواج قبل أن تقبل في النهاية، بحسب ما نشر موقع arabnews.

قائلة في إحدى المقابلات "أتمنى أن أعرف [عندما كنت أصغر سنًا] أنني سأصاب بالجنون في حب الرجل المثالي".

هذا وتزوج الزوجان في "عيد الحب" في مبنى البلدية السادس في باريس عام 2009 ، قبل الاحتفال بالزواج مرة أخرى في حفل باهظ في البندقية بعد أشهر.