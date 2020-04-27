14 عاما معا... سلمى حايك تحتفل بذكرى تعرفها على زوجها برسالة حب... صور

نشرت الممثلة البالغة من العمر 53 عاما رسالة لزوجها على حسابها في "انستغرام" يوم السبت، بمناسبة ذكرى اليوم الذي التقيا فيه لأول مرة.
ونشرت الحايك مجموعة من الصور وهما يرقصان معا، قائلة "التقيت اليوم رفيقي بنفسي منذ 14 عاما"، مضيفة "بعد اختبار الوقت وحتى اختبار الحجر الصحي، أشعر بالسعادة لأنني وجدتك، وكلما اكتشفتك أكثر زاد حبي. ذكرى سعيدة مي آمور".
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Today 14 years ago I met my soul mate. After the test of time and even the test of the quarantine I feel very blessed that I’ve found you, and the more I discover you the more my love grows. Happy anniversary Mi Amor. Aujourd’hui, cela fait 14 ans que j’ai rencontré mon âme sœur. Même après toutes ces années et l’épreuve du confinement je suis consciente de la chance que j’ai de t’avoir rencontré. Plus je te découvre, plus mon amour grandit. À nous, mon Amour. Hoy hace 14 años conocí a mi alma gemela. Y después de la prueba del tiempo he inclusive la prueba de la cuarentena me siento muy bendecida de haberte encontrado y entre más te descubro más crece mi amor por ti. Feliz aniversario mi Amor. 💞#love #soulmate
ولا تزال قصة تعرف الزوجين غامضة، ففي مقابلة مع حايك فضلت عدم الحديث قائلة "لن أخبرك". "إنها قصة رومانسية مدهشة، لكنها قصتي. لا أريد أن أبتذلها بجعلها قصة لأجعل نفسي مثيرة للاهتمام".
وبعد عام واحد من المواعدة ، تقدم بينو لصديقته حايك آنذاك بثلاثة عروض للزواج قبل أن تقبل في النهاية، بحسب ما نشر موقع arabnews.
قائلة في إحدى المقابلات "أتمنى أن أعرف [عندما كنت أصغر سنًا] أنني سأصاب بالجنون في حب الرجل المثالي".
هذا وتزوج الزوجان في "عيد الحب" في مبنى البلدية السادس في باريس عام 2009 ، قبل الاحتفال بالزواج مرة أخرى في حفل باهظ في البندقية بعد أشهر.
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