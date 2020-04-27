رمضان 2020... وقف برنامج مقالب في الجزائر بسبب إهانته للمرأة

أوقفت قناة جزائرية عرض برنامج مقالب "الكاميرا الخفية"، الذي بدأ خلال شهر رمضان، وذلك رضوخا لحالة الغضب والاستياء الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من مضمونه، واتهامه بإهانة المرأة والإساءة لقيم المجتمع.

كما جاء وقف البرنامج بعد تلقي قناة "نوميديا" إنذارا، أمس الأحد، من "سلطة الضبط السمعي والبصري"، وهي هيئة حكومية تراقب عمل القنوات الخاصة، والتي أشارت إلى أنه يتضمن مخالفات جسيمة مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بمبادئ وقواعد النظام العام، بحسب موقع "الإذاعة الجزائرية".

ويحمل برنامج المقالب اسم "أنا وراجلي" (أنا وزوجي)، وتتلخص فكرته حول اختيار شخص للحصول على هدية بعد إجابته عن أسئلة، وهي عبارة عن زوجة جميلة تمتلك راتبا ومسكنا وسيارة، ثم يجبرونه على التعرف عليها والزواج بها، ويوهمونه بتوفير كل تجهيزات الزفاف، ولكن بعد موافقته يكتشف أنه مقلب مدبر له.

من جانبها، اعتذرت قناة "نوميديا" في بيان رسمي لها عما ورد في برنامج الكاميرا الخفية (أنا وراجلي)، معتبرة أن "بث الحلقات خطأ معزولا وسوء تقدير".

وأكدت أن ما حدث "لا يعكس تماما حرص القناة على خدمة العائلة الجزائرية وتقديم محتوى يتماشى ومقدسات المجتمع، خاصة في شهر رمضان".

وأعلنت القناة عن سحب البرنامج، الذي ينتجه فريق عمل مستقل من شبكتها البرامجية الرمضانية، واتخاذ إجراءات عقابية تفاديًا لتكرار هذا الخطأ.