"آبل" تؤجل الإنتاج الضخم من هواتف آيفون 2020 بسبب كورونا

وحسبما كتبت صحيفة "Wall Streer Journal"، نقلاً عن مصادرها الخاصة، ستؤجل شركة "آبل" الإنتاج الضخم لهواتف آيفون 2020 الرائد لمدة شهر تقريبًا، "حيث تضعف جائحة الفيروس التاجي الطلب العالمي لدى المستهلكين ويعطل الإنتاج في آسيا، وهي مركز سلسلة توريد الإلكترونيات الاستهلاكية".

وفقًا للصحيفة، تخطط "آبل" هذا العام للكشف عن أربعة أجهزة آيفون جديدة في وقت واحد. كما ذكرت، في الوقت نفسه، سيتم تجهيز بعضها بدعم تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، وستختلف النماذج أيضًا في أبعاد الشاشة.

وتعتزم شركة "آبل" طرح طراز 5.4 بوصة وطراز 6.7 بوصة وطرازين 6.1 بوصة لجهاز آيفون الجديد، وستتلقى الموديلات الجديدة أيضًا معالجًا جديدًا للحصول على أداء أفضل للجهاز، ومستشعر "LiDAR" جديد، وابتكارات أخرى.