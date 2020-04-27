"الاختيار" يحصد الإعجاب والدموع في رمضان 2020... أرملة الشهيد المنسي تقول رأيها في المسلسل

كان المسلسل المصري "الاختيار" من بين الأعمال التي لم يختلف المشاهدون حول براعة تنفيذه في رمضان 2020، وكذلك أجوائه المثيرة للمشاعر، لكونه يتناول قصة شهيد القوات المسلحة المصرية، أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، في مدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وأثنى عدد من صناع الدراما العربية على المسلسل، ومنهم الفنانة ومقدمة برنامج "صاحبة السعادة" إسعاد يونس، التي اعتبرت أن "مسلسل "الاختيار" ليس عملا فنيا يتعرّض للتقييم الفني، ولكنه تقريبا أول مسلسل كلنا نشعر أننا مشتركين في بطولته، نحن في الحقيقة نتفرج على الحكاية، نحن نعيشها وكأنها وقعت أول أمس".

ثم وجهت إسعاد يونس حديثها للمشاهد قائلة: "أكيد شعرت بالقهر من أول وجديد في نهاية الحلقة الأولي، وأكملت من ذاكرتك ماذا حدث في الجنازة عندما ذهبت لتوديع الشهداء، وقد تكون قلت في سرك "كان لازم يشبعوا موقعة جبنة نستو يا معفنين" لأنك نازلت غاضبا من يوم الاستشهاد، وستظل مع كل حدث تقرنه بمشاعرك وقتها والذكريات السوداء، وستظل مشتاق ومتابعا لأحداث المسلسل رغم أنك تعلم نهايته، هو ليس موعد مشاهدة يومية على مسلسل، لكنه موعد زيارة لأجندة ذكرياتنا".

كما قال السيناريست تامر حبيب في رسالة له: "يا كل من شارك في هذة الملحمة المصرية البديعة... تعظيم سلام عظيم، وشكر وتقدير وعرفان وامتنان... أنا شديد الإعجاب والانجذاب والتأثر والعشق... أشاهد علي الحلقة أكثر من مرة، وأنتظر الحلقة المقبلة عقب نهاية الحلقة التي أشاهدها".

وتابع: "أشاهد بكل حواسي ومشاعري، الشحنة العاطفية بداخلي تصل لأقصاها مع تترات البداية، وبمجرد أن تقع عيني علي صورة أحمد المنسي البطل، دموعي بتتلكك وتكون علي أهبة الاستعداد طول الحلقة، لا يتوقف إعجابي بذكاء التناول في كل مشهد".

واختتم تامر حبيب شهادته عن المسلسل قائلا: "لا أريد أن أذكر أي اسم من أسماء أصدقائي وزملائي المشاركين أمام أو خلف الكاميرا لأن الجميع بدون استثناء يستحق منتهي الإشادة شكرا، شكرا، شكرا وميت مليون ألف براڤو".

كما احتل مسلسل "الاختيار" قائمة أكثر الموضوعات تداولا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أكثر من مرة، وكان آخرها عقب عرض الحلقة التي شارك فيها الفنان آسر ياسين كضيف شرف، وشبهه بطل المسلسل أمير كرارة بأنه "ويل سميث العرب".

حبيبي يا قائد :) https://t.co/heFhU41J9y — Asser Yassin (@AsserYassin) April 26, 2020

وعن رأيها في مسلسل "الاختيار" الذي تناول زوجها الشهيد، أشادت منار سليم، أرملة أحمد المنسي في العمل الفني، مؤكدة أن الفنان أمير كرارة كان حريصا على تقليد سير زوجها الراحل،

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إنه رغم أن الشهيد أحمد المنسي لم يكن مشهورا وليس له مقاطع فيديو ليستطيع أمير كرارة أن يقلده، فقد نجح في أن يكون قريبا من شخصية زوجها بالتقرب من أصدقائه.

وأضافت أن الشهيد أحمد المنسي قدم تضحياته من أجل أن تستفيد الأجيال القادمة.

وتابعت: "أحمد حقق حلمه ونال الشهادة، وترك لنا حلم جميل نعيش به".

ومسلسل "الاختيار" سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.