تسجيل
13:58 GMT27 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش المصري

    "الاختيار" يحصد الإعجاب والدموع في رمضان 2020... أرملة الشهيد المنسي تقول رأيها في المسلسل

    © AP Photo / Amr Nabil
    منوعات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    رمضان 2020 (41)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/103657/71/1036577120_0:139:2858:1746_1200x675_80_0_0_9b3986c667ea2c6124875ca105f95b29.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004271045290961-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-2020-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84/

    كان المسلسل المصري "الاختيار" من بين الأعمال التي لم يختلف المشاهدون حول براعة تنفيذه في رمضان 2020، وكذلك أجوائه المثيرة للمشاعر، لكونه يتناول قصة شهيد القوات المسلحة المصرية، أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، في مدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

    وأثنى عدد من صناع الدراما العربية على المسلسل، ومنهم الفنانة ومقدمة برنامج "صاحبة السعادة" إسعاد يونس، التي اعتبرت أن "مسلسل "الاختيار" ليس عملا فنيا يتعرّض للتقييم الفني، ولكنه تقريبا أول مسلسل كلنا نشعر أننا مشتركين في بطولته، نحن في الحقيقة نتفرج على الحكاية، نحن نعيشها وكأنها وقعت أول أمس".

    ثم وجهت إسعاد يونس حديثها للمشاهد قائلة: "أكيد شعرت بالقهر من أول وجديد في نهاية الحلقة الأولي، وأكملت من ذاكرتك ماذا حدث في الجنازة عندما ذهبت لتوديع الشهداء، وقد تكون قلت في سرك "كان لازم يشبعوا موقعة جبنة نستو يا معفنين" لأنك نازلت غاضبا من يوم الاستشهاد، وستظل مع كل حدث تقرنه بمشاعرك وقتها والذكريات السوداء، وستظل مشتاق ومتابعا لأحداث المسلسل رغم أنك تعلم نهايته، هو ليس موعد مشاهدة يومية على مسلسل، لكنه موعد زيارة لأجندة ذكرياتنا".

    كما قال السيناريست تامر حبيب في رسالة له: "يا كل من شارك في هذة الملحمة المصرية البديعة... تعظيم سلام عظيم، وشكر وتقدير وعرفان وامتنان... أنا شديد الإعجاب والانجذاب والتأثر والعشق... أشاهد علي الحلقة أكثر من مرة، وأنتظر الحلقة المقبلة عقب نهاية الحلقة التي أشاهدها".

    وتابع: "أشاهد بكل حواسي ومشاعري، الشحنة العاطفية بداخلي تصل لأقصاها مع تترات البداية، وبمجرد أن تقع عيني علي صورة أحمد المنسي البطل، دموعي بتتلكك وتكون علي أهبة الاستعداد طول الحلقة، لا يتوقف إعجابي بذكاء التناول في كل مشهد".

    واختتم تامر حبيب شهادته عن المسلسل قائلا: "لا أريد أن أذكر أي اسم من أسماء أصدقائي وزملائي المشاركين أمام أو خلف الكاميرا لأن الجميع بدون استثناء يستحق منتهي الإشادة شكرا، شكرا، شكرا وميت مليون ألف براڤو".

    كما احتل مسلسل "الاختيار" قائمة أكثر الموضوعات تداولا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أكثر من مرة، وكان آخرها عقب عرض الحلقة التي شارك فيها الفنان آسر ياسين كضيف شرف، وشبهه بطل المسلسل أمير كرارة بأنه "ويل سميث العرب".

    وعن رأيها في مسلسل "الاختيار" الذي تناول زوجها الشهيد، أشادت منار سليم، أرملة أحمد المنسي في العمل الفني، مؤكدة أن الفنان أمير كرارة كان حريصا على تقليد سير زوجها الراحل، 

    وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إنه رغم أن الشهيد أحمد المنسي لم يكن مشهورا وليس له مقاطع فيديو ليستطيع أمير كرارة أن يقلده، فقد نجح في أن يكون قريبا من شخصية زوجها بالتقرب من أصدقائه.

    وأضافت أن الشهيد أحمد المنسي قدم تضحياته من أجل أن تستفيد الأجيال القادمة.

    وتابعت: "أحمد حقق حلمه ونال الشهادة، وترك لنا حلم جميل نعيش به".

    ومسلسل "الاختيار" سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (41)

    انظر أيضا:

    رمضان 2020... صرخات وشخصيات مرعبة في برومو "رامز مجنون رسمي"... فيديو
    رمضان 2020... عمرو دياب ينشر مقطعا جديدا من موسيقى مسلسل دينا الشربيني... فيديو
    رمضان 2020 يتصدر قائمة البحث في "غوغل" أمريكا... والبيت الأبيض يوجه رسالة للمسلمين
    رمضان 2020... وقف برنامج مقالب في الجزائر بسبب إهانته للمرأة
    شاهد... أول صلاة تراويح في المسجد النبوي بالسعودية في رمضان 2020... صور
    الكلمات الدلالية:
    استشهاد ضابط, استشهاد, مسلسلات رمضان, مسلسلات, أمير كرارة, رمضان 2020
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الراقصة السورية، يارا الحاصباني ترقص أمام هرم متحف اللوفر في باريس 22 أبريل 2020
    الياسمين الشامي يزهر وسط ربيع باريسي
    بسبب كورونا... ترامب ليس لديه وقت لتناول طعامه
    بسبب كورونا... ترامب ليس لديه وقت لتناول طعامه
    لا يمكن السيطرة عليه بأيدي عزل: ما الذي يخشاه فيروس كورونا المستجد
    لا يمكن السيطرة عليه بأيدي عزل: ما الذي يخشاه فيروس كورونا المستجد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك