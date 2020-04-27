على طريقتهم الخاصة... هواة ألعاب الفيديو يساهمون في علاج فيروس كورونا

في إطار مشروع مبتكر كشف علماء بأن الأدوية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد يمكن أن تأتي من الخوض في لعبة ألغاز.

اللعبة التي تسمى "فولد إت" تطلب من اللاعبين مساعدة العلماء في العثور على بروتينات جديدة، من خلال حل ألغاز معقدة في شكل ثلاثي الأبعاد، أو إيجاد أشكال جديدة خاصة بهم، ثم يقوم العلماء بمشاهدة البيانات لرؤية ما إذا تمكن أي من اللاعبين العثور على شيء، مثل تصميم بروتين قابل للتطبيق.

وسبق للعبة "فولد إت" مساعدة العلماء في بناء نسخة أخرى لأنزيم داخل الجسم، كما سبق للاعبين الكشف عن البنية البلورية لـ "بروتياز الفيروس الارتجاعي لفيروس قرد مايسون-بفايزر"، وهو مركب كيميائي ينتمي لعائلة مركبات تعتبر حاسمة للغاية في إيجاد أدوية أكثر فاعلية لعلاج الأمراض الفيروسية.

وتمكن اللاعبون من حل هذا اللغز خلال 10 أيام فقط.

وفيما يخص فيروس كورونا المستجد، يقول العلماء إنه يضم أشواكا تناسب تماما أحد المستقبلات التي تحيط بخلايانا مما يتيح للفيروس الانزلاق إلى خلايانا مثل مفتاح في ثقب قفل.

ويتيح مبتكرو "فولد إت" اللعبة مجددا في محاولة لاكتشاف بروتين يلائم ثقب القفل نفسه لمنع الفيروس من الوصول إلى الخلايا.

الاكتشاف المنتظر لا يمثل لقاحا أو علاجا للفيروس، لكنه يمنح المرضى فرصة أكبر للتغلب على الفيروس في معركتهم ضده.