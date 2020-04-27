رمضان 2020... المشهد الذي أغضب طلاب طب القصر العيني من زينة

تواجه الفنانة المصرية، زينة، اتهامات حاليا بالسخرية من طلاب طب القصر العيني، وذلك بسبب مشهد يجمعها بالفنانة رنا سماحة في مسلسلها التلفزيوني "جمع سالم"، المعروض خلال شهر رمضان.

ويتناول المشهد حوارا دائرا بين زينة ورنا سماحة، إذ تلعب الأخيرة دور طالبة في طب القصر العيني وتخبر بطلة المسلسل زينة وتلعب دور طبيبة بمدى إعجابها بها، وأنها تحلم أن تصبح طبيبة مشهورة مثلها.

ولكن تقابل زينة كلام رنا سماحة بسخرية، وتخبرها: "بس مش على طول كدة عايزة تبقي جراحة لسه بدري"، لترد عليها سماحة: "هو يعني حضرتك أخذتي وقت كبير أوي يعني"، فترد زينة: "أنا والدتي سفّرتني فرنسا أدرس هناك ولذلك اختصرت وقتا كبيرا لن تعرفي تختصريه وأنتي في القصر العيني".

ومسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة ومحمد شاهين ودلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد عادل رنا سماحة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد.

وتغني تتر المسلسل الفنانة المصرية، أنغام، بأغنية اسمها "كنا بنضحك"، وهي كلمات الشاعر أمير طعيمة.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تستعين فيها زينة بصوت أنغام في تتر مسلسلها، بعد أن غنت تتر مسلسلها "ممنوع الاقتراب أو التصوير".