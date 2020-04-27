بعد أنباء عن إمكانية تسلمها للحكم...أخت زعيم كوريا الشمالية تصبح بطلة أفلام الكرتون..صور

دفعت شائعات وتكهنات بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، بعد تخلفه عن حضور احتفال رسمي بارز في 15 أبريل/ نيسان وعدم ظهوره بشكل علني، إلى التنبؤ بحالته الصحية التي دفعت الكثيرين للحديث عن الخليفة المحتمل له في رئاسة البلاد.

وظهرت أخت الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، كأحد المرشحين لتولي منصب رئاسة البلاد بعد أخيها.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من ردود الفعل، وحملة من صور أفلام الكرتون مظهرة الشبه بين كيم وعدد من أبطال الرسوم المتحركة أو حتى شخصيات سياسية وإدارية أخرى.

ليغرد أحد مستخدمي تويتر تغريدة مظهرا الشبه بين كيم وإحدى شخصيات الكرتون، قائلا " كيم جونغ أون كشخصية أنيمي".

✨❤️🇰🇵 kim yo jong as anime girls: a thread 🇰🇵❤️✨ pic.twitter.com/lc6ZuR5LwE — Hand 🌸🐢 (@ligma_hands) April 26, 2020

في الوقت الذي شبهها شخص آخر بإحدى شخصيات الكرتونية والتي تظهر فيها بمظهر الفتاة المحاربة، قائلا: "أخت الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، تظهر بمثل هذه المشاعر".

Kim Jong-Un's sister and potential successor Kim Yo Jong is definitely giving me the vibes pic.twitter.com/91U5syshzS — Blooming Indigeneity (@JordenRevels) April 26, 2020

ليرحب بها أحد مستخدمي "تويتر" بشخصة كرتونية قائلا مع شخصية كرتونية لعضو مجلس الدوما الروسي، نتاليا بوكلونسكيا، مرحبة بها في الانترنت.

Bem-vinda ao hall das waifus da interweb Kim Yo-Jong!!! Natalia Poklonskaya será a sua guia pic.twitter.com/V4VjXiiT1H — Dora Marombeira (@iaraNaika) April 26, 2020

كما قام آخرون بالترحيب بكيم عن طريق نتاليا بوكلونسكيا، في الانضمام لفريق السيدات العاملات في المجال السياسي، واللاتي أصبحن يحظين بشهرة في الرسوم الكرتونية كشخصيات سياسية نسائية.