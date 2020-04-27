تعرف على قصة هروب أشهر ببغاء في بريطانيا... فيديو

ولاقى مقطع الفيديو ردود فعل واسعة على مستوى البلاد، وعلق أحد المغردين: "أنا مهووس بهذا الفيديو على فيسبوك ومتعاطف مع المرأة التي تبحث عن ببغائها المفقود شانيل".
for all of you that are worried sick, I can confirm Chanel has since been found! 😍🦜 She has been reunited with our iconic scouse-american Queen! #ClapForChanel #StayAtHomeShoutForChanelSaveLives 💖 pic.twitter.com/EVWhSPYXtD— James (@jamesc1995) April 23, 2020
ولحسن الحظ، تمكنت إحدى المتابعات "جاكو سميث" من العثور على "شانيل" والتقاطه، وفي صباح يوم 20 نيسان/ أبريل، اجتمعت هانا مع جاكو ونشرت مقطع فيديو جديدًا، شكرت فيه كل من ساعد في البحث.
وقالت هانا خلال المقطع: "بالنسبة لأولئك الذين كانوا قلقين، يمكنني أن أؤكد أنه تم العثور بالفعل على "شانيل"، لقد تم لم شملها"، في وقت لاحق، نشرت هانا فيديو آخر رقصت فيه بفرح مع "شانيل".
did a little something for Chanel x #FindChanel pic.twitter.com/v3TuyKe9Mf— Steve (@stipkins) April 24, 2020
وأصبحت هانا وطيرها من المشاهير المحليين نتيجة انتشار مقاطعهما بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها للتفكير بافتتاح قناة على "يوتيوب" لها ولشانيل.
CHANELLLL the remix @_ChanelOfficial @sandrahannah69 I HATE MYSELF SO MUCH LMAOOOO pic.twitter.com/QfqCM5NYGC— kieran (@kieran_armitage) April 24, 2020
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