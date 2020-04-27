تعرف على قصة هروب أشهر ببغاء في بريطانيا... فيديو

أضاعت السيدة البريطانية، ساندرا هانا، المقيمة في مدينة نيثرتون، ببغاءها "شانيل"، في 19 نيسان/ أبريل الماضي، وأطلقت حملة إعلامية ضخمة للبحث عنه، بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبكي في شوارع المدينة أثناء بحثها عن الببغاء.

ولاقى مقطع الفيديو ردود فعل واسعة على مستوى البلاد، وعلق أحد المغردين: "أنا مهووس بهذا الفيديو على فيسبوك ومتعاطف مع المرأة التي تبحث عن ببغائها المفقود شانيل".

for all of you that are worried sick, I can confirm Chanel has since been found! 😍🦜 She has been reunited with our iconic scouse-american Queen! #ClapForChanel #StayAtHomeShoutForChanelSaveLives 💖 pic.twitter.com/EVWhSPYXtD — James (@jamesc1995) April 23, 2020

​​ولحسن الحظ، تمكنت إحدى المتابعات "جاكو سميث" من العثور على "شانيل" والتقاطه، وفي صباح يوم 20 نيسان/ أبريل، اجتمعت هانا مع جاكو ونشرت مقطع فيديو جديدًا، شكرت فيه كل من ساعد في البحث.

وقالت هانا خلال المقطع: "بالنسبة لأولئك الذين كانوا قلقين، يمكنني أن أؤكد أنه تم العثور بالفعل على "شانيل"، لقد تم لم شملها"، في وقت لاحق، نشرت هانا فيديو آخر رقصت فيه بفرح مع "شانيل".

did a little something for Chanel x #FindChanel pic.twitter.com/v3TuyKe9Mf — Steve (@stipkins) April 24, 2020

​وأصبحت هانا وطيرها من المشاهير المحليين نتيجة انتشار مقاطعهما بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها للتفكير بافتتاح قناة على "يوتيوب" لها ولشانيل.