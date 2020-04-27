الصحة المصرية تنصح بـ"التمر" وتحذر من تناول هذه المشروبات عند الإفطار

حذرت وزارة الصحة المصرية من تناول المشروبات، التي تحتوي على سكريات عالية عند الإفطار، مشيرة إلى أنها من العادات الغذائية الخاطئة.

ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، مشيرا إلى أن مشروب التمر الهندي من بينها، مشيرا إلى أن الصحة المصرية نصحت بالابتعاد عنه.

ولفت الموقع إلى قول الدكتورة هبة حسين، المتخصصة بالصحة العامة والتغذية، إنه يجب عدم الإفطار على المشروبات عالية السكر مثل قمر الدين والتمر الهندي والكركديه.

وقالت الوزارة في نشرة توعوية، اليوم الاثنين، إنه من المفضل أن يتم الإفطار على الماء أو التمر أو العصائر الطبيعية بدون سكر.

ويعد مشروب التمر الهندي، من أكثر المشروبات التي يتم شربها على نطاق واسع في مصر خلال شهر رمضان، داخل المنازل وفي الأماكن العامة، إضافة إلى مشروبات أخرى فيها سكريات عالية.