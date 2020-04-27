الصين... تلاميذ يرتدون قبعات تعود إلى القرن العاشر... فيديو

طُلب من التلاميذ في مدينة هانغتشو الصينية أن يأتوا إلى المدرسة بأقنعة واقية وقبعات محلية الصنع لا تسمح لهم بالاقتراب من زملائهم في الصف أكثر من متر، ولكن الغريب أن هذه الأقنعة استخدمها الجيش في القرن العاشر.