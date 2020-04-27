الإعلان عن هاتف موتورولا المنتظر بكاميرا 108 ميغابيكسل رسميا... فيديو

أعلنت شركة موتورولا اليوم الأربعاء رسميًا عن هاتف "Edge Plus" الذي يمتاز بالعديد من المواصفات القوية.

يمتاز الهاتف الجديد، بشاشة من نوع "AMOLED" بقياس 6.7 بوصات، وهي أيضًا أول شاشة من الشركة، مع معدل تحديث 90 هرتزًا ودقة +1080p.

ويعتبر "Edge Plus" أول هاتف من موتورولا مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا ثانية بفتحة عدسة f/1.8 وثالثة بمثبت صورة بصري، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل.

أما المواصفات الأخرى فتتمثل بسرعة معالج "Snapdrago 865" ثماني النوى، وذاكرة "256 غيغابايت"، وبصمة التعرف على الوجه.

كما أنه يدعم الشحن السريع، ونظام التشغيل "Android 10".

وطرحت الشركة الجهاز بألوان" أزرق – أسود – بنفسجي"، وسعر 1300$.