مواطن أمريكي من داخل الحجر في الرياض: السعودية تقوم بعمل عظيم... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمواطن الأمريكي، محمد موفلود، وهو يمدح إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي التي تطبقها السعودية.

وقال محمد في الفيديو الذي تم تصويره في الرياض: "أنا ممتن لوجودي في المملكة في الوقت الحالي فهي تقوم بعمل عظيم في رعاية كل شيء دون استثناء".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 18811 حالة.

وسجلت الوزارة 174 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2531 حالة، فيما سُجلت 5 حالات وفاة، جاء ذلك بحسب المعلومات الرسمية، التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.