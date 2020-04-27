عينا هذا حيوان تريح الأعصاب في زمن كورونا… فيديو

يبتكر بعض الناس أساليب جديدة لجعل حياتهم في أثناء الحظر غير مملة، وفي ألمانيا يعتبر البعض أن مشاهدة مجموعة من حيوان "ألبكة" مصدرا لراحة أعصابه.

نشر موقع "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قال إنه يرصد كيف يستمتع بعض الألمان بمشاهدة مجموعة من هذا الحيوان ، الذي يجعلهم يشعرون براحة الأعصاب خلال أوقات الحظر، التي غيرت أسلوب حياتهم وجعلتهم مقيمين باستمرار داخل منازلهم.

وحيوان "ألبكة" هو حيوان ثديي ذو حافر مدجن شبه مستأنس من فصيلة الجمليات، وله وجه يشبه وجه الجمال إلى حد كبير.

ويظهر في الفيديو مزارع ألماني وهو يتحدث عن دور هذه الحيوانات في جعل من يينظرون إليها يشعرون بالراحة، قائلا: "انظر إلى عينيها ستجعلك تشعر بالرحة".

ويضيف: "يمكنك فعل ذلك عبر الفيديو، حيث يسمح بتصوير مزرعته التي تضم العشرات منها وجعل الناس يشاهدونه في جولات افتراضية عبر الإنترنت".

Petting alpacas is apparently helping some Germans to calm down, and we can't really blame them 🦙 pic.twitter.com/72yO5rjZ58 — DW News (@dwnews) April 27, 2020

وأصبح عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في العالم، نحو 3 ملايين شخص، بينهم أكثر من 207 آلاف مصاب، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتفرض غالبية دول العالم إجراءات حظر مشددة لحماية مواطنيها من خطر انتشار العدوى بينهم.