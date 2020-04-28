رد فعل مفاجئ لكلب يشعر بالغيرة من قطة... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكلب من فصيلة "هاسكي" يشعر بالغيرة بسبب تجاهل صاحبته له ومداعبتها للقطة فقط.

ويظهر في الفيديو الكلب وهو ينظر لصاحبته وهي تمسح رأس القطة، بينما يعوي في محاولة للفت أنظارها.

وظل الكلب لدقائق يعوي، حتى قرر النهوض ودفع القطة من على أقدام صاحبته والجلوس مكانها.