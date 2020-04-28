دراسة تكشف تأثير تناول الجبن على جسم الإنسان

وحسب الدراسة المنشورة في مجلة "European Journal of Nutrition"، فإن تناول قطعة صغيرة من الجبن يوميا يساعد على تعزيز وقاية الجسم من جلطات القلب، ويخفض من فرص التعرض للنوبات القلبية بنسبة 14%.الجبن يوميا، أما المجموعة الثانية فاستمرت في تناول الطعام الذي اعتادت عليه.
ومع انتهاء التجربة خضع جميع المشتركين لفحص طبي أظهرت نتائجه أن الذين تناولوا قطعة جبن وزنها 40 غراما يومياً كانت لديهم وقاية أعلى من أمراض الأوعية الدموية.
وأوضح الباحثون أن هذا بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول "الجيد"، مقابل انخفاض مستوى الكوليسترول "الضار".
وأشار الباحثون إلى أن الجبن غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض، كما أن الجبن يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ويحسن عملية التمثيل الغذائي.
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