زينة تعتذر للشعب المغربي... فيديو

اعتذرت الفنانة المصرية، زينة، للشعب المغربي، بعد تصرفاتها مع ممثلة مغربية تشارك الفنانة المصرية فيفي عبده تقديم برنامج المقالب "خللي بالك من فيفي"، المعروض طوال شهر رمضان.

واتهم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب زينة بالتعالي مع الممثلة المغربية، زينب عبيد، وكذلك سخريتها من اللهجة المغربية في الحلقة الأولى من برنامج المقالب.

وعبر مقطع صوتي نشرته مجلة "مشاهير المغرب" عبر موقع "إنستغرام"، اعتذرت زينة للشعب المغربي، مؤكدة أنها تعتبر نفسها ابنة المغرب، وترتبط بعلاقة عائلية مع المغاربة.

وأشارت إلى أن أكثر أصدقائها من هذا البلد، وأن المغرب هو البلد الوحيد الذي تحرص على تهنئته بعيده الوطني إلى جانب بلدها مصر.

وأكدت زينة أنها لم تقصد الاساءة لزينب عبيد أو للهجة المغربية خلال مشاركتها في البرنامج، وإنما الموقف الذي وضعت فيه خلال المقلب مع حديث زينب عبيد بلهجتها جعل المتابعين المغاربة يسيئون فهم رد فعلها.

وأوضحت أن طبيعة البرنامج تسببت في سوء الفهم خاصة بعد عملية المونتاج، التي حذفت مشاهد ترحيبها وتعاملها مع زينب عبيد قبل حدوث المقلب.

وكانت زينة قد تعرضت لإصابة شديدة في قدمها، بسبب مواطنتها الفنانة فيفي عبده في برنامج المقالب "خللي بالك من فيفي".

وأصيبت زينة بشكل قوي في قدمها بسبب إنزلاقها على السلالم أثناء تصوير الحلقة.