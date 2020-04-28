واتسآب يتيح خدمة "غير مسبوقة" لمستخدميه... في بعض المناطق

أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" خدمة غير مسبوقة، والمتعلقة بطلب الطعام من خلاله.

وتأتي الميزة الجديدة بالتعاون بين شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي التي تملك تطبيق "واتسآب" وعملاقة الاتصالات في الهند "جيو"، والتي تتيح طلب البقالة من خلال "واتسآب"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وسيتمكن مستخدمو " واتسآب " في مناطق محددة من مومباي من استخدام ميزة "Order Booking Service" (خدمة حجز الطلبات) الجديدة، والتي تعمل بإضافة المستخدم رقم "جيو ماركت" إلى قوائم اتصاله في الهاتف، ثم إرساله رسالة إلى ذلك الرقم لكي يتلقى رابط من السوبر ماركت لكي يختار منه المنتجات التي يرغب في طلبها من أقرب فرع لمنطقته السكنية.

ويأتي إطلاق الميزة الجديدة وسط زيادة في توصيل المواد الغذائية عبر الإنترنت، بسبب الإغلاق الشامل في الهند، بغرض الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت شركة "فيسبوك" عند الإعلان عن استثمارها مع شركة الاتصالات الهندية "جيو"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها تأمل في "تسريع التحول الرقمي في الهند" بربط الأشخاص من خلال تطبيقاتهم وخدماتهم المختلفة عبر الإنترنت.

يشار إلى أن الهند هي أكبر سوق لتطبيق "واتسآب" على مستوى العالم، إذ يستوعب أكثر من 400 مليون مستخدم من 2 مليار مستخدم نشط شهريا حول العالم.

وتشير تقديرات شركة الأبحاث "كاونتربوينت" إلى أن الهند لديها نحو 450 مليون مالك للهواتف الذكية، مما يعني أن الغالبية العظمى تستخدم بانتظام تطبيق "واتسآب".

ولم يرد "واتسآب" على الفور على طلب للتعليق من صحيفة "ذا إندبندنت" حول ما إذا كان يخطط لإطلاق خدمة مماثلة في مناطق أخرى.