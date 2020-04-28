الصين تنشىء طريقا سريعا وسط الرمال المتحركة... فيديو

تنشئ الصين طريقا سريعا وسط صحراء تكلامكان الهائلة، التي تعد ثاني أضخم صحراء في العالم فيها رمال متحركة.

نشرت صفحة "مودرن تشاينا" على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من العمل الذي يجري في تشييد الطريق، الذي يقطع الصحراء الضخمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 323 كيلومترا مربعا وتقع في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم.

Construction resumes on the third highway cutting through the world’s second largest shifting sand desert, Taklamakan Desert in NW China's Xinjiang. The 333-km-long Yuli-Qiemo highway, upon completion, will cut travel time between the two areas from 12hrs to 6hrs. pic.twitter.com/0P16wb96As — Modern China (@PDChinaBusiness) April 28, 2020

وتعد صحراء تكلامكان، أكبر صحراء في الصين، وسيمتد الطريق الجديد لمسافة 333 كيلومترا عبر تلك الصحراء، حيث يختصر مسافة السفر بين مقاطعتي يولي وكيومو إلى 6 ساعات بدلا من 12 ساعة.