تعرف على الأغنية الروسية التي حققت 400 مليون مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية "سكيبيدي" للفرقة الروسية "ليتل بيغ" 400 مليون مشاهدة و 3.4 مليون إعجاب، ليصبح بذلك الفيديو الروسي الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".

ومن جانبه عبر مؤسس الفرقة إيليا بروسيكين عن فرحته ونشر ستوري في صفحته على إنستغرام: "مبارك! لقد أصبح عدد المشاهدات كبيرا جدا، لقد حصلنا على أكبر عدد مشاهدات في روسيا ورابطة الدول المستقلة".

وبعد إصدار الفيديو أطلق أعضاء الفرقة فلاش موب بعنوان skibidichallenge# ودعوا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتكرار الحركات الراقصة التي انتشرت كالنار في الهشيم على إنستغرام وتطبيق التيك توك.

يذكر أن فرقة "ليتل بيغ" هي فرقة روسية تأسست عام 2013 وتطلق إغاني باللغتين الروسية والإنجليزية.