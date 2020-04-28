ضد فيروس كورونا... خطوة بسيطة ترفع كفاءة الكمامات القماشية بنسبة 90%

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الكمامات العادية القماشية، تكون قادرة على الحماية مما يحمله الهواء من ميكروبات وجراثيم وفيروسات، بشرط إجراء تعديل بسيط.

فبإضافة طبقة من النايلون يمكن جعل هذه الأقنعة فعالة أكثر وتعمل كحواجز دفاعية.

وأظهرت الاختبارات أن طبقة النايلون المضافة إلى الكمامة، حسنت أداء أقنعة القماش التقليدية المصنوعة من ألياف البوليمر غير المنسوجة.

Adding an extra layer of nylon pantyhose to a DIY face mask improves protection, researchers say. https://t.co/YubwIAPpnq — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) April 27, 2020

وتمكن القناعان الجراحي والعادي معا، باستخدام طبقة من النايلون، من اعتراض 90% من الجسيمات الصغيرة المنتشرة في الهواء، أما من دون النايلون فلم تتجاوز نسبة النجاح 75%.

وأكد بن كولينغ، أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة هونغ كونغ، الذي درس أقنعة الوجه، أهمية الدراسة كونها قدمت معلومات لتحسين أغطية الوجه الأساسية.