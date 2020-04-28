اجتماع طارئ بعد شكاوى ضد برنامج رامز... وعضو بـ"الأعلى للإعلام" يكشف سبب عدم منعه

أعلن محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عقد اجتماع طارئ للجنة الشكاوى بالمجلس اليوم، لمناقشة شكوى بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي".

وأضاف العمري في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الشكاوى ستناقش البلاغ ضد برنامج رامز مجنون رسمي بشكل قانوني، مشيرا إلى ما ينص عليه قانون المجلس الأعلى للإعلام ينفذ على الجميع.

وكانت إدارة مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان قد طالبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقالت إدارة المستشفى فى بيان لها إن "البرنامج يسيء للمجتمع المصري والصحة النفسية له، وتم تشكيل لجنة من المجلس القومي للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج وسيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع ورادع لنوعية هذه البرامج التي تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع".

من جهته قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام إن ما يعيق المجلس من اتخاذ أي إجراءات ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، أنه يبث من خارج مصر.

وأضاف زكريا في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الحل الأمثل لوقف مثل تلك البرامج التي تحمل في مضمونها عنفًا كبيرًا، هو مقاطعة الفنانين لها، ورفضهم رفضًا قاطعًا لظهورهم كضيوف بالبرنامج.

واستطرد زكريا: "إذا كان هذا البرنامج يبث من داخل مصر، كنا سنقوم بوقفه واتخاذ إجراءات قوية ضده".

وقال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إنه حرر محضرًا بالنيابة العامة ضد قناة "mbc مصر"؛ التي تعرض البرنامج.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الاثنين، أن البرنامج يخرج عن كل القيم والأخلاقيات، ويحوي كمًا من العنف والسادية والاستهتار، مشيرًا إلى أن البرنامج قد يؤثر على سلوك الأطفال الذين يشاهدونه.

وأوضح أن مقدم البرنامج، الفنان رامز جلال، يمارس سلوكا غير إنساني خلال حلقاته مع الضيوف، لافتًا إلى تقديم محضر ضد القناة إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتابع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية: "غير مقبول بث مادة إعلامية بهذا السوء والعنف"، منوهًا بأن ضيوف البرنامج قد يتعرضون لبعض الوعكات الصحية كالسكتة القلبية؛ بسبب الاستهتار والاستهزاء.

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان "الحقيقة"، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.