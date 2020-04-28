مادونا تنشر يومياتها أثناء الحجر الصحي... فيديو

تقضي النجمة مادونا فترة الحجر المنزلي الصحي التي تعيشها تنفيذا للإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في اكتشاف مواهب إضافية لها في حياتها.

ونشرت النجمة العالمية مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، من داخل العزل الصحي المنزلي وهي داخل المطبخ وتقوم بإعداد الطعام بصحبه صديقها الذي يصغرها بأكثر من 20 عام.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) on Apr 27, 2020 at 9:19am PDT

كما نشرت مادونا صورة لها من دولاب ذكرياتها مع غلاف أول ألبوم غنائي لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستغرام.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) on Apr 28, 2020 at 5:17am PDT

الغلاف الذي نشرته النجمة العالمية هو لأول ألبوم غنائي لها تم إصداره في يوليو عام 1983، أي قبل 37 عاماً، وقامت بتعديله وتركيب كمامه طبية على الغلاف، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

شاركت النجمة العالمية مادونا جمهورها ومتابعيها منذ أسابيع، بفيديو غريب، حيث ظهرت في حوض الاستحمام "البانيو"، وهو ممتلئ بالمياه والورود والشموع، وكأنها تقوم بطقوس روحانية خاصة، وتحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره في البشرية.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) on Apr 25, 2020 at 5:22pm PDT

وقالت مادونا في المقطع الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "كورونا لا تهتم بمدى ثرائك، ومدى شهرتك، ومدى مرحك، ومدى ذكائك، ومكان إقامتك، وكم عمرك، وما هي القصص المدهشة التي يمكنك أن ترويها".

وتابعت مادونا: "إنه المعادل العظيم، والفظيع في الأمر هو أنه جعلنا جميعًا متساوين"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.