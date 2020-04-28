مادونا تنشر يومياتها أثناء الحجر الصحي... فيديو

ونشرت النجمة العالمية مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، من داخل العزل الصحي المنزلي وهي داخل المطبخ وتقوم بإعداد الطعام بصحبه صديقها الذي يصغرها بأكثر من 20 عام.
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كما نشرت مادونا صورة لها من دولاب ذكرياتها مع غلاف أول ألبوم غنائي لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستغرام.
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الغلاف الذي نشرته النجمة العالمية هو لأول ألبوم غنائي لها تم إصداره في يوليو عام 1983، أي قبل 37 عاماً، وقامت بتعديله وتركيب كمامه طبية على الغلاف، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
شاركت النجمة العالمية مادونا جمهورها ومتابعيها منذ أسابيع، بفيديو غريب، حيث ظهرت في حوض الاستحمام "البانيو"، وهو ممتلئ بالمياه والورود والشموع، وكأنها تقوم بطقوس روحانية خاصة، وتحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره في البشرية.
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وقالت مادونا في المقطع الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "كورونا لا تهتم بمدى ثرائك، ومدى شهرتك، ومدى مرحك، ومدى ذكائك، ومكان إقامتك، وكم عمرك، وما هي القصص المدهشة التي يمكنك أن ترويها".
وتابعت مادونا: "إنه المعادل العظيم، والفظيع في الأمر هو أنه جعلنا جميعًا متساوين"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
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